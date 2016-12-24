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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ТОП 5 диетических закусок, которые помогут похудеть
    Опубликовано: 2016-12-24 19:44:41

    Диетические закуски нужно обязательно включить в свой рацион, так как большинство программ по похудению предполагают дробный или частый режим приема пищи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    1.Маленький шарик мороженого. Кто бы мог подумать, что мороженое будет в этом списке? Однако в одном шарике этого лакомства менее, чем 100 калорий, но достаточное количество необходимых белка и кальция.


    2.Попкорн. В 20 граммах попкорна содержится менее 100 калорий, он богат клетчаткой и помогает утолить голод.
    3.Запеченное яблоко. Яблоки – одна из самых здоровых закусок, а если их запечь, добавить мед и посыпать корицей – то они станут любимым десертом, который еще и обеспечивает организм необходимыми витаминами, не добавляя при этом лишних калорий.


    4.Томатный суп. Эта закуска включает полезные питательные вещества, а тарелка супа содержит всего 74 калори. Есть разные рецепты приготовления томатного супа, но полезнее готовить его из свежих томатов, чем из томатной пасты.
    5.Обезжиренный йогурт с семечками тыквы и подсолнуха. Семечки полны полезных веществ, однако добавляют только 19 калорий. Йогурт – хороший источник белка, кальция, фосфора и групп витаминов.

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