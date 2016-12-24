5 интересных фактов о вегетарианстве

Вегетарианство исключает употребление многих продуктов животного происхождения. Некоторые люди становятся вегетарианцами по религиозным убеждениям. Но это еще не все – есть интересные факты, которые вас удивят.

1.Вегетарианство – традиция, уходящая корнями в историю древней Индии. Даже сегодня индийцы составляют больше, чем 70 % вегетарианцев во всем мире.



2.Первое общество вегетарианцев было основано в 1847 в Англии. Главная цель участников состояла в том, чтобы рассеять общее убеждение о невозможности вести здоровый образ жизни без употребления мяса.

3.Существуют различные виды вегетарианства. Самые строгие формы вегетарианства исключают не только все виды мяса, но и любые продукты животного происхождения, как, например, мед. Фрукторианство – распространенная форма вегетарианства, при которой рацион состоит из фруктов, орехов, семян.



4.Адольф Гитлер стал вегетарианцем под конец жизни. Фюрер предсказывал, что мир будущего будет вегетарианским.

5.Британские ученые установили, что по IQ ребенка можно предсказать его предрасположенность к вегетарианскому образу жизни, то есть, чем умнее ребенок, тем больше вероятность того, что он откажется от мяса в более взрослом возрасте.

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