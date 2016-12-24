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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вскоре создадут новый препарат против выпадения волос
    Опубликовано: 2016-12-24 06:34:35

    Результаты нового исследования американских ученых позволят справиться с выпадением волос и облысением: они работают над лекарством, блокирующим гормон стресса.

    Исследуя связь между биохимическими маркерами стресса у мышей, ученые из университета Калифорнии (University of California) обнаружили неожиданную находку: н вещество, которое блокирует синтез гормона стресса.

    Находка уже получила название «Астрессин–Б» (Astressin–B) – ее выпустили специалисты из института Солка (Salk Institute). Это вещество позволят избавлять животных от облысения. Уже через 5 дней после начала эксперимента у мышей начала расти шерсть, причем эффект сохранялся через 4 месяца. Учитывая, что мыши живут около двух лет, результат является достаточно стойким. И хотя эксперименты проводились на мышах, этот метод может оказаться гораздо эффективнее, чем существующие на данный момент лекарства.

    Ученые из Лос–Анджелеса предложили испробовать новый способ лечения алопеции (облысения). «Эксперименты с мышами показали, что лечение приводит к потрясающим и продолжительным результатам», – рассказали авторы работы.

    «Если мы сможем воздействовать на рецепторы гормона стресса, у нас появится возможность бороться с потерей волос, в особенности с той, что связана с хроническим стрессом и старением», – надеются авторы исследования.

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