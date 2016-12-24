Вскоре создадут новый препарат против выпадения волос

Результаты нового исследования американских ученых позволят справиться с выпадением волос и облысением: они работают над лекарством, блокирующим гормон стресса.

Исследуя связь между биохимическими маркерами стресса у мышей, ученые из университета Калифорнии (University of California) обнаружили неожиданную находку: н вещество, которое блокирует синтез гормона стресса.

Находка уже получила название «Астрессин–Б» (Astressin–B) – ее выпустили специалисты из института Солка (Salk Institute). Это вещество позволят избавлять животных от облысения. Уже через 5 дней после начала эксперимента у мышей начала расти шерсть, причем эффект сохранялся через 4 месяца. Учитывая, что мыши живут около двух лет, результат является достаточно стойким. И хотя эксперименты проводились на мышах, этот метод может оказаться гораздо эффективнее, чем существующие на данный момент лекарства.

Ученые из Лос–Анджелеса предложили испробовать новый способ лечения алопеции (облысения). «Эксперименты с мышами показали, что лечение приводит к потрясающим и продолжительным результатам», – рассказали авторы работы.

«Если мы сможем воздействовать на рецепторы гормона стресса, у нас появится возможность бороться с потерей волос, в особенности с той, что связана с хроническим стрессом и старением», – надеются авторы исследования.

zdravoe.com