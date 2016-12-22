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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Уход за кожей вокруг глаз: основные правила
    Опубликовано: 2016-12-22 19:44:57

    Для многих женщин будет достаточно средств с экстрактами фруктов и растений, а также растительными маслами. Рекомендуется использовать увлажняющую и тонизирующую косметику с экстрактами растений дважды в день: утром после умывания и вечером перед сном, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Некоторые средства замедляют возникновение мимических морщин на коже вокруг глаз. Дело в том, что действие такой косметики направлено на то, чтобы ослабить мышечные сокращения, что приводит к замедлению снабжения тканей кровью. В результате мы имеем практическое отсутствие питания клеток кожи вокруг глаз, нарушение обменных процессов и дряблая кожа, насыщенная еще большим количеством морщин.

    Можно также обратиться к помощи масок для кожи вокруг глаз. После такой процедуры разглаживаются морщины, пропадает пигментация и уходят отеки. Нередко наиболее эффективным средством в борьбе со старением кожи вокруг глаз являются гидроколлоидные пластыри и маски из них. Кроме удобства в использовании они подтягивают и тонизируют кожу вокруг глаз.

    При выборе средств для кожи вокруг глаз следует отдавать предпочтение тем косметическим препаратам, в составе которых имеются концентрированные вещества, которые существенно влияют на регенерацию, обновление коллагена и эластина. Вещества с ингредиентами, способными заполнить пространство между коллагеновыми волокнами и вернуть коже эластичность.

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