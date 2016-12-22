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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • 5 продуктов, которые защитят от старости и болезней
    Опубликовано: 2016-12-22 17:44:55

    Этот список из пяти супер–продуктов помогает сохранить наш организм здоровым и противостоять возрастным ухудшениям, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    1.Помидоры букавально упакованы витаминами–антиоксидантами А и С, а ликопин, отвечающий за красный цвет, обладает противораковыми свойствами. Он может защитить от нескольких форм рака – опухолей простаты, поджелудочной железы, кишечника и молочной железы.

    Помидоры также отличаются высоким содержанием клетчатки, а также калия и витаминов, ниацина, которые как известно, помогают снизить уровень холестерина.
    2.Яблоки помогают снизить уровень холестерина. Яблоки содержат флавоноид, который называется флоризин – он предотвращает остеопороз. Яблоки способны даже помочь защититься от болезни Альцгеймера. Было установлено, что пектин ,содержащийся в яблоках, снижает риск рака толстой кишки и поддерживает здоровье пищеварительной системы.


    3.Папайя – прекрасный источник трех мощных антиоксидантов: витаминов А, С и Е. Папайя помогает справиться с высоким уровнем холестерина. Она содержит такие ферменты, как папаин и химопапаин, которые славятся противовоспалительными свойствами. Папайя богата и ликопином, который снижает риск развития рака простаты.
    4.Ананас содержит много витаминов и минералов, таких как кальций, калий, клетчатка, витамин С и марганец, которые важны для поддержания здоровых костей и строительство коллагена. Ломтик ананаса после еды снизит образование газов, вздутие живота, тошноту, запоры и симптомы синдрома раздраженного кишечника.
    5.Черника содержат много антиоксидантов. Чем темнее ягоды, тем больше они содержат антиоксидантов. Черника может улучшить здоровье глаз, а также отличный источник клетчатки, которая способствует здоровью кишечника.

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