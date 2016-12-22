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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как победить усталость ног
    Опубликовано: 2016-12-22 14:24:59

    В большинстве случаев люди рождаются со здоровыми ногами. Но потом сами себе «устраивают» различные нарушения и болезни ног. 

    Гигиена стоп начинается с правильного подбора обуви. Предпочтительна свободная кожаная обувь, которая обеспечивает лучшую вентиляцию, а значит, лучшее дыхание стопы. Полезно «выгуливать» босые ножки по пляжу или газону. Эффективная и приятная процедура ухода за ногами — горячая ванночка в течение 15–20 минут. Нужны ногам и средства по уходу.

    Кто сказал, что вместо крема для ног можно вполне использовать остатки крема для лица или рук? Ножки нуждаются в особом уходе! Косметические средства, используемые для ног, эффективны, только если они обладают следующими свойствами: бактерицидным; противовоспалительным; отшелушивающим; противогрибковым. Также стоит поискать средства с ранозаживляющим; антиперспирантным (предотвращает появление запаха пота); дезодорирующим действием. Средства для ног в идеали должны улучшать кровоснабжении, снимать усталость.

    И тогда красивые, здоровые ноги будут радовать не только окружающих, одаривая хозяйку бесценной свободой движения.

    По статистике, среднестатистическая женщина в обычный день проходит 6 000–8 000 шагов. Подобно цоколю огромного сооружения стопы принимают на себя всю тяжесть нашего тела, поддерживают его в равновесии. И что же? Мы старательно бережем наши трудолюбивые ножки? Тщательно ухаживаем за ними? Делаем ванночки, массаж, гимнастику, смазываем специальными кремами? О, нет, мы пытаем их тесной обувью и высокими каблуками; мы стоя делаем домашнюю работу, которая вполне позволяет присесть; мы игнорируем первые сигналы нездоровья, списывая их на обычную усталость. И считаем, что наши прекрасные ножки просто обязаны трудиться на нас. Но разве они в рабстве?

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