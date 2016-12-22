Проблемы со сном могут быть связаны с рационом. Возможно, из–за этого вы ворочаетесь по ночам, не сомкнув глаз?
Причины, из–за которых люди испытывают трудности со сном, включают депрессию, стресс, хронические заболевания, продукты – кофеин, никотин, алкоголь и недостаток физических упражнений.
В американской клинике Майо специалисты определили связь между бессонницей и желудочно–кишечными расстройствами, такими как изжога и синдром раздраженного кишечника. Вот девять продуктов, которые специалисты связывают с бессонницей:
-
бекон
-
сыр
-
сладкие продукты
-
ветчина
-
помидоры
-
напитки с кофеином
-
слишком много выпитых напитков
-
любые жирные продукты
-
пряные специи.
Одним из наиболее эффективных средств от бессонницы, полагают ученые, является стакан молока. Это вязано с тем, что молоко содержит компонент – триптофан, который помогает организму производить мелатонин. Мелатонин – гормон, который помогает уснуть. Мед, индейка, яичные белки и тунец также содержат триптофан и рекомендуются как ночные закуски для страдающих бессонницей.