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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • 9 продуктов, которые мешают заснуть
    Опубликовано: 2016-12-22 14:04:57

    Проблемы со сном могут быть связаны с рационом. Возможно, из–за этого вы ворочаетесь по ночам, не сомкнув глаз?

    Причины, из–за которых люди испытывают трудности со сном, включают депрессию, стресс, хронические заболевания, продукты – кофеин, никотин, алкоголь и недостаток физических упражнений.

    В американской клинике Майо специалисты определили связь между бессонницей и желудочно–кишечными расстройствами, такими как изжога и синдром раздраженного кишечника. Вот девять продуктов, которые специалисты связывают с бессонницей:

    1. бекон
    2. сыр
    3. сладкие продукты
    4. ветчина
    5. помидоры
    6. напитки с кофеином
    7. слишком много выпитых напитков
    8. любые жирные продукты
    9. пряные специи.

    Одним из наиболее эффективных средств от бессонницы, полагают ученые, является стакан молока. Это вязано с тем, что молоко содержит компонент – триптофан, который помогает организму производить мелатонин. Мелатонин – гормон, который помогает уснуть. Мед, индейка, яичные белки и тунец также содержат триптофан и рекомендуются как ночные закуски для страдающих бессонницей.

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