9 продуктов, которые мешают заснуть

Проблемы со сном могут быть связаны с рационом. Возможно, из–за этого вы ворочаетесь по ночам, не сомкнув глаз?

Причины, из–за которых люди испытывают трудности со сном, включают депрессию, стресс, хронические заболевания, продукты – кофеин, никотин, алкоголь и недостаток физических упражнений.

В американской клинике Майо специалисты определили связь между бессонницей и желудочно–кишечными расстройствами, такими как изжога и синдром раздраженного кишечника. Вот девять продуктов, которые специалисты связывают с бессонницей:

бекон сыр сладкие продукты ветчина помидоры напитки с кофеином слишком много выпитых напитков любые жирные продукты пряные специи.

Одним из наиболее эффективных средств от бессонницы, полагают ученые, является стакан молока. Это вязано с тем, что молоко содержит компонент – триптофан, который помогает организму производить мелатонин. Мелатонин – гормон, который помогает уснуть. Мед, индейка, яичные белки и тунец также содержат триптофан и рекомендуются как ночные закуски для страдающих бессонницей.

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