5 лайфхаков для блестящих волос

Чтобы получить красивые и блестящие волосы, необходимо приложить некоторые усилия, но результат стоит того.

Использовать фен как можно реже. Быстрая сушка сэкономить время, однако постоянное использование может вызвать изменение структуры волос.

Расчесывать волосы правильно. Некоторая потеря волос нормальна – большинство людей теряет 50 – 100 волос каждый день. Рекомендуют реже расчесывать волосы и использовать особую щетку со специальными деревянными щетинами на резиновом основании. А мокрые волосы расчесывать только гребешком.

Защитить волосы от солнца. Солнечные лучи также вредны для волос, как и для кожи. Можно использовать легкий лак для волос с защитой SPF, который защищает от ультрафиолетовых лучей, или носить шляпу.

Добавить в свой рацион рыбу и орехи для здоровых волос. Белок и омега–3 жирные кислоты, листовые овощи, бобы и морковь – такие продукты способствуют росту и укреплению локонов. Необходимо избегать диет, способствующих быстрой потере веса, поскольку это может привести к потере веса и сделать их ломкими.

Следить за изменениями в состоянии своей шевелюры. Такие симптомы , как ломкость волос или сильное выпадение могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Некоторые медицинские препараты могут вызывать потерю волос. В таких случаях лучше проконсультироваться с дерматологом.

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