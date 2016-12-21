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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Благополучный брак укрепляет здоровье
    Опубликовано: 2016-12-21 23:24:39

    Бытует мнение, что женатые люди живут дольше, чем холостые. И исследование подтверждает эту гипотезу.

    Психолог UCLA, Теодор Роблз (Theodore Robles), считает: "Один изсупругов оказывает сильное влияние на поведение другого. То есть он может помочь партнеру поддержать здоровые привычки". Какие факторы способствуют долголетию в браке?

    Ощущение безопасности. Кристофер Фэгандес (Christopher Fagundes), психолог и ученый в университете штата Огайо (The Ohio State University), утверждает, что риск злоупотребления вредными веществами, такими как наркотики и алкоголь, значительно меньше среди женатых людей, чем холостых.

    Социальная поддержка. "Счастливый брак придает уверенность человеку в социуме", – полагает Дженис Киколт–Глэзер (Sudeepta Varma), председатель медицинского центра Роберта Дэвиса в университете штата Огайо (NYU Langone Medical Center). "Это означает, что партнер является ближайшим источник легко доступной поддержки".

    Люди, которые находятся в счастливых супружеских отношениях, чаще придерживаются рекомендаций, советов и предписаний врача.

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