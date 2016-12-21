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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Физический дискомфорт: стимул похудеть
    Опубликовано: 2016-12-21 22:24:25

    Физический дискомфорт с весом оказался сильным мотивирующим фактором потерять вес. Канадские ученые доказали это па примере подростков, страдавших ожирением.

    В программе здорового образа жизни приняло участие 60 детей из Онтарио в возрасте от 12 до 17 лет. Программа была разработана для подростков с ожирением и стартовала еще в 2010 году. Она включает в себя диеты, фитнес, а также психологическую поддержку.

    Подростки, которые вошли в программу страдали тяжелым ожирением и имели серьезные сопутствующие заболевания. Исследователи оценили исходные характеристики детей, разделив их на те, которые увеличили свой ИМТ и тех, кто их ИМТ снизился после 6 месяцев программы.

    Эксперты сравнили антропометрические, метаболические и психологические особенности участников в двух группах. Психологи задавали подросткам вопросы, такие как, насколько комфортно они чувствовали себя в осуществлении повседневной деятельности, например, подъем по лестнице или завязывания шнурков на обуви. Испытатели обнаружили, что со временем участники, которые с трудом передвигались вначале программы, к ее окончанию более активно теряли лишние килограммы. И побуждал их к этому именно физический дискомфорт.

    "Физический дискомфорт может быть важным стимулом для изменения поведения и должен быть включен в повседневную оценку качества жизни детей с ожирением", – уверены авторы работы из университета Торонто.

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