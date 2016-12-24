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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Темный шоколад снижает риск развития сердечных заболеваний
    Опубликовано: 2016-12-24 16:44:37

    Темный шоколад может уменьшить риск появления сердечных болезней за счет снижения уровня глюкозы и "плохого" холестерина в крови, одновременно повышая уровень "хорошего" холестерина, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Об этом сообщает портал HealthDay со ссылкой на данные исследователей университета Сан-Диего (США).

    Темный шоколад содержит флаванол - вещество, которое имеет антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Ранее исследования доказали связь между потреблением флаванола и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

    В исследовании принял участие 31 человек, каждый из которых ежедневно принимал 50 граммов черного шоколада, содержащего 70% какао, либо такую же порцию белого шоколада с 0% какао. Темный шоколад использовался потому, что содержит больше флаванола. Перед исследованием ученые записали показатели, в частности, кровяного давления, липидного профиля (уровень жира) и глюкозы в крови. Эти же данные были проверены спустя 15 дней приема шоколада.

    Тесты показали, что те, кто ел горький шоколад, имели меньший уровень глюкозы в крови и "плохого" липопротеина низкой плотности, но вместе с тем высокий уровень "хорошего" холестерина по сравнению с теми, кто ел белый шоколад.

    Несмотря на эти данные, подтверждающие пользу темного шоколада в борьбе с сердечными болезнями, исследователи подчеркивают, что злоупотреблять им нельзя, так как он насыщен жирами и высококалориен.

    В США, по оценкам, среднестатистический житель съедает более 10 фунтов (4,5 килограмма) шоколада в год.

    zavtra.com.ua

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