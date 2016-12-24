Паразиты речной рыбы могут спровоцировать рак печени

Паразит речной рыбы описторх провоцирует развитие рака печени, установила группа ученых из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.

Описторх - паразит-сосальщик, поражающий у человека и животных печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Заразиться им можно при употреблении в пищу сырой, вяленой или копченой рыбы семейства карповых.



Личинки паразита выдерживают кратковременное нагревание до 80 градусов тепла и более недели остаются жизнеспособными при заморозке. Этим паразитом заражено до 95% речной рыбы семейства карповых.

Точных данных о количестве зараженных описторхозом людей во всем мире нет, поскольку за медицинской помощью обычно обращаются городские жители, причем в острой фазе заболевания или с тяжелой симптоматикой. Но часто описторхи в организме проявляют себя косвенно в форме аллергических реакций, интоксикации, нарушений пищеварения. Население небольших поселков в бассейнах рек, где рыба является основной пищей, заражено описторхозом практически полностью.

Международное агентство по изучению рака (IARC) в 1990-х годах отнесло два вида печеночных сосальщиков, чрезвычайно близких к широко распространенному в России Opisthorchis felineus, к канцерогенам первой группы - самым мощным наряду с гепатитами С, В и вирусом папилломы.

Зарубежные исследования были проведены с печеночными паразитами, которыми в мире заражены не менее 56 миллионов человек. Но среди этих видов не было России Opisthorchis felineus - его подробным изучением раньше не занимались. Канцерогенные свойства этого паразита впервые начали исследовать в Институте цитологии и генетики в 2011 году.

Сибирские ученые в эксперименте использовали 200 золотистых хомяков одной генетической линии и статусом SPF (свободные от патогенной флоры). Хомяки были разделены на четыре группы. Первая, контрольная, не подвергалась никаким воздействиям. Второй давали нитрозамины. Третья была заражена описторхами, а четвертая получила и паразитов, и нитрозамины.

"Уже на 12-й неделе эксперимента общей продолжительностью 40 недель анализ тканей (гистология) печени животных четвертой группы показал образование полипов, содержащих очаги злокачественных клеток, и рака желчных протоков (холангиокарцинома)", - сказал Мордвинов.

По его словам, ученые из университета Кхон Кхен (Таиланд) выяснили, что в некоторых тайских провинциях в 80% случаев зараженные описторхами люди заболевают раком печени. А среди больных раком печени в Таиланде зараженность описторхами составляет 100%.

Совместный эксперимент сибирских и тайских ученых на хомяках показал, что "российский" паразит существенно активнее "тайского" - очаги поражения формируются быстрее и проявляются ярче. Результаты этой работы были опубликованы в журнале Parasitology International.

zavtra.com.ua