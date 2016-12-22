Офисная работа повышает риск инсульта и инфаркта

Сидячая работа в офисе вдвое повышает риск образования тромба даже у молодых людей. Если сидеть 90 минут, кровоток в ногах затормаживается на 50%, а это повышает вероятность образования тромба. Каждый час, проведенный сидя, повышает риск тромбоза на 10%. Об этом заявил профессор Беверли Хант из благотворительного общества Lifeblood.

Ученый считает, что многие люди проводят до трех часов, не вставая со стула, обедают на рабочем месте, а, приходя домой, опять садятся. Хант опирается на результаты исследований образа жизни 1000 офисных работников в возрасте до 30 лет. Оно показало, что молодые люди предпочитали делать всю работу, сидя за столом, причем восемь из десяти приходили вечером домой и отдыхали на диване.

В исследовании также приняли участие любители видеоигр в возрасте от 16 лет до 21 года. В среднем они сидели по два часа в день, ни разу не вставая. Некоторые просиживали по пять часов. Половина участников эксперимента во время игры откладывали перерывы и прием пищи, а 96% геймеров регулярно играли по 90 и более минут без перерыва.

Тромбоз - образование сгустков крови в просвете сосудов или в полостях сердца. Самым распространенным видом болезни является тромбоз периферических вен, менее распространенным - тромбоз в артериальной системе, иногда обуславливающий нарушение кровоснабжения участка ткани с последующим её некрозом. Тромбоз в системе кровообращения ведёт к инфаркту миокарда, тромбоз сосудов мозга - к инсульту. Тромб может растворяться (с частичным или полным восстановлением проходимости сосуда) и уплотняться.

zavtra.com.ua