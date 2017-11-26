О злом и страшном целлюлите

Для женщины целлюлит подобен ночному кошмару. Мужчинам он тоже приносит неприятности, особенно, когда это заметно. Да кому это понравится, если кожа становится бугристой и похожей на старый матрац или рыхлую корку апельсина? С этим трудно бороться, но можно. Принимать меры для борьбы с ним нужно как можно раньше. Но иногда ничего не помогает. Что делать? Существует два противоядия, которые можно назвать просто фантастическими!



Причины, по которым возникает целлюлит, разные. Возможно, у вас природная предрасположенность или гормональный дисбаланс, вы неправильно питаетесь или ведете неправильный образ жизни. Но механизм образования целлюлита всегда одинаков: жировые клетки увеличиваются в размерах и давят на кровеносные сосуды, кровообращение нарушается; подкожный слой жира утолщается; движение воды в организме нарушается; опорная соединительная ткань отмирает и отделяется от жировых отложений. Все - получили целлюлит. Но хватит теорий, как с этим бороться? К сожалению, обладатели целлюлита начинают беспокоиться к моменту, когда признаки целлюлита слишком явные. Но лучше поздно, чем никогда.



Можно не только остановить процесс развития целлюлита, но и добиться его сокращения.

Распространено мнение, что лечение данной патологии классическими методами бесперспективно. Но от кого мы слышим подобное утверждение? От медицинских центров и компаний, предлагающих "чудодейственные" препараты для похудания и лечения целлюлита. Средства для похудения подделывают, как и водку - это реальность нашей жизни, которую, думаю, прочувствовала каждая женщина, поверившая в эти чудеса. Нужно лечить причину недуга, а не его последствия, выражающиеся в изменении веса - вот главная задача при лечении любого заболевания. Поэтому не будем верить в сказки, а перейдем к конкретным действиям - что делать? Перечислю несколько общеизвестных методов по профилактике целлюлита, о которых вы, должно быть, уже знаете.



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