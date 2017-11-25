Куда обращаться, если срочно нужны деньги?

Сегодня уже очень многие украинцы убедились, что самый простой способ решения внезапно возникших у них финансовых проблем – это посещение сайта компании «Простозайм» (prostozaim.ua) и оформление там без лишних проволочек нужного им кредита.

Сегодня микрофинансовые организации стали в Украине основным источником займов, получаемых с минимумом формальностей. Получить в МФО необходимую сумму можно без кучи справок и поисков поручителей. Но «Простозайм» выгодно выделяется предлагаемыми условиями получения денег не только среди банковских учреждений, но и среди своих «коллег» по бизнесу.

Условия предоставления ссуды

В «Простозайм» можно получить кредит:

• суммой до 10 000 гривен;

• на срок до 3-х месяцев включительно;

• с процентной ставкой равной 1.35% (на сегодня самой низкой среди украинских МФО).

Столь выгодные условия, предлагаемые компанией – далеко не единственные плюсы оформления ссуды именно в «Простозайм». Подать заявку и получить необходимые средства клиенты фирмы, благодаря техническим возможностям интернета, могут в любом пункте земного шара, круглосуточно, без перерывов на выходные дни.

Кто может получить кредит в «Простозайм»

Список потенциальных заёмщиков достаточно обширен. В нём найдется место для:

• граждан Украины, получающих зарплаты в конвертах;

• студентов высших и средних учебных заведений;

• женщин в декретном отпуске;

• матерей-одиночек;

• пенсионерам по возрасту или же по инвалидности;

• безработным;

• малоимущим;

• просто рядовым гражданам;

• индивидуальным предпринимателям.



Такой показатель как процент одобренных заявок в «Простозайм» сегодня самый высокий по стране. Он достигает внушительной величины в 95%. Если вы обращаетесь за кредитом первый раз, то деньги окажутся у вас на счету всего через 10 минут. При повторном обращении – уже через минуту. График погашения ссуды весьма удобный – каждые 2 недели. Внести деньги можно в любом банке, через сеть или в обычном терминале.

Необходимые данные

При заполнении заявки требуются только самые главные сведения – паспортные и контактные данные. Заполнение заявки производится максимально точно и исключительно на украинском языке. На каждом этапе заполнения клиент может получить подсказку. Пользователям, намеренным стать постоянными клиентами компании, имеет смысл оформить на сайте свой личный кабинет, ещё больше упростив получение ссуды на будущее.