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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Корейские ученые создали пластырь кардиомонитор
    Опубликовано: 2017-11-26 06:34:55

    Люди, которые нуждаются в непрерывном контроле работы сердца, скоро получат ультратонкий гибкий пластырь-кардиомонитор, который можно носить на любом участке кожи и запросто скрывать под одеждой.

    В последнем номере журнала Science Advances сообщается, что инженер Dae-Hyeong Kim из Сеульского университета (Корея) и его коллеги разработали пластырь на основе наночастиц, который способен не только определять сердцебиение пользователя, но и записывать эти данные на нанокристаллы.

    За прошедшие несколько лет носимые устройства для определения давления, пульса и ЭКГ преобразились.

    Теперь их выполняют в виде модных браслетов и наручных часов, но они не годятся для ситуаций, когда вам нужна максимальная гибкость. Кроме того, громоздкие мониторы недостаточно плотно прилегают к коже, имеют проблемы с точностью измерений и надежностью хранения данных.

    «Наша технология преобразует эти системы благодаря добавлению золота. Ультратонкие электронные схемы, использованные в новом устройстве, производятся из эластичной силиконовой мембраны с золотыми наночастицами вместо традиционных проводниковых пленок. Золото обладает более высокой химической стабильностью и может дольше хранить информацию», - поясняют изобретатели.

    medbe.ru

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