Корейские ученые создали пластырь кардиомонитор

Люди, которые нуждаются в непрерывном контроле работы сердца, скоро получат ультратонкий гибкий пластырь-кардиомонитор, который можно носить на любом участке кожи и запросто скрывать под одеждой.

В последнем номере журнала Science Advances сообщается, что инженер Dae-Hyeong Kim из Сеульского университета (Корея) и его коллеги разработали пластырь на основе наночастиц, который способен не только определять сердцебиение пользователя, но и записывать эти данные на нанокристаллы.

За прошедшие несколько лет носимые устройства для определения давления, пульса и ЭКГ преобразились.

Теперь их выполняют в виде модных браслетов и наручных часов, но они не годятся для ситуаций, когда вам нужна максимальная гибкость. Кроме того, громоздкие мониторы недостаточно плотно прилегают к коже, имеют проблемы с точностью измерений и надежностью хранения данных.

«Наша технология преобразует эти системы благодаря добавлению золота. Ультратонкие электронные схемы, использованные в новом устройстве, производятся из эластичной силиконовой мембраны с золотыми наночастицами вместо традиционных проводниковых пленок. Золото обладает более высокой химической стабильностью и может дольше хранить информацию», - поясняют изобретатели.



medbe.ru