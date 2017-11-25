Учимся определять качественное бюро переводов Опубликовано: Если вам срочно необходим качественный перевод документов общей тематики, вам стоит обратиться в бюро переводов. Там вы можете на 90% быть уверены в том, что перевод будет качественным и точным. Стоит доверять только проверенным бюро, которые не первый день предлагают свои услуги на рынке подобных услуг. Когда вы обратитесь в бюро переводов следует помнить о следующих важных нюансах, чтобы избежать неприятностей при получении заказанного перевода: Выясните есть ли в доступе переводчики, которые специализируются именно на вашей теме перевода. Ингода, лучше подождать какое-то время, чтобы ваш перевод обработали именно специалисты в необходимой вам тематике;

В случае, если перевод предполагает большой объем, вам стоит попросить менеджера, предоставить вам несколько страниц черновика перевода, для ознакомления. Вы сможете согласовать многие нюансы относительно сроков, а так же оценить качество проделанной работы, и в случае чего, попросить сменить переводчика или даже сменить бюро;

Не все бюро могут предоставить подробный перевод, да и смысла, как такового в нем нет. Даже опытные переводчики откажутся выполнять подобный заказ. Ведь такое требование отнимает много времени, и весьма затратное в финансовом плане. Работа переводчиков принимает поэтапно, так легче отследить качество её выполнения, особенно при больших объемах заказа. Всегда следует подстраховаться;

Делая перевод документов в Киеве, предоставьте менеджеру переводы, которые были сделаны ранее, будет достаточно 2-3 страниц, не более. Чтобы переводчик в совершенстве выполнил ваши требования, следует предоставить ему глоссарий. А также обязательно предоставьте список собственных имен с правильным написанием на языке, на который переводится текст;

Если качество перевода вам понравилось, стоит закрепить за собой нескольких переводчиков, которые уже работали на вас. Обычно это делает менеджер, которые сообщит вам, если эти переводчики будут заняты другим заказом. Вот и все премудрости. Следуйте нескольким простым правилам и вы получите идеальный перевод. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

