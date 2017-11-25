Лечение солнечных ожогов народными методами

При длительном пребывании на солнце не исключено появление солнечных ожогов, которые вызываются воздействием больших доз ультрафиолета. Их возникновение и сила зависит от мощности солнечного излучения, времени пребывания на открытом солнце и типа кожи. Вы можете почувствовать поражение кожи сразу или через некоторое время.

Если ожог уже получен, кожа нуждается в лечении. Приступать к нему следует как можно быстрее.

Если на свежие солнечные ожоги положить кашицу из сырого картофеля можно избежать возникновения волдырей, аналогичный эффект даст применение жирной домашней сметаны.



Снять боль и жжение, а так же ускорить регенерацию кожи, поможет обыкновенный черный чай. Нужно заварить 1 ч. л. заварки 50 мл кипятка и, настояв 40 минут, прикладывать компрессами к пораженным участкам на 25-30 минут 3 раза в день.



Противовоспалительный эффект даст настой ромашки. 1 ст. л. сухих цветков заваривают стаканом кипятка. Применяют аналогично черному чаю, компрессами. Можно в тех же пропорциях сделать отвар ромашки (кипятить 5 минут) и добавив его в детский крем, применять в качестве мази.

Компрессы также можно делать с применением яблочного уксуса. Необходимо развести 2 ст.л. уксуса в стакане воды, пропитать раствором салфетку и приложить к больному месту. Если обожжен большой участок тела, например спина, можно смочить в растворе простынку и обернуться ею.

Заживляющее действие даже при сильных солнечных ожогах окажет капуста. Свежие листья нужно измельчить до образования кашицы. Кашицу 2-3 раза в день накладывают на воспаленную кожу. Помогает при сильных солнечных ожогах корень одуванчика. Высушенный корень нужно залить растительным маслом в пропорции 1 к 10, сутки настоять, а затем прогреть на водяной бане. Процеженным маслом смазывают волдыри и покраснения 3-4 раза в день.

Если после отдыха на солнце вы чувствуете, что кожа лица излишне загорела, облегчение принесет огуречная маска с лимоном. 2 ст. л. огуречного сока необходимо смешать с 1 ст. л. сока лимона и ¼ ст. л. муки. Держать маску необходимо несколько минут, смывать ее рекомендуется прохладной водой.



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