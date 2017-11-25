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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Педикюр - не роскошь, а насущная необходимость
    Опубликовано: 2017-11-25 13:24:39

    Красивое название "педикюр" произошло от латинского "pedus" - нога и "cure" - забота, лечение. И неудивительно, ведь все, что связано с уходом за стопами, не только приятно, но и очень полезно. Ведь тесная обувь, неудобные каблуки, синтетические чулочно-носочные изделия день за днем подтачивают здоровье наших ног. И без регулярной заботы стопы частенько грубеют, шелушатся, покрываются трещинами...


    Если вы основательно запустили свои ноги, справиться самим вам будет непосто - все говорит за то, чтобы отправиться на педикюр к мастеру в салон.


    Классический (обрезной) педикюр. Оправдывает свое название, так как с него, собственно, и началась история педикюра. Вас ждет мягкое, удобное кресло, бурлящая вода мини-джакузи, одноразовые инструменты, а если пожелаете, то и скраб, а также питательный крем.


    Мастер обработает распаренную подошву с помощью пемзы, затем срежет мозоли с помощью специального станка, обрежет ногти, подпилит их, удалит кутикулы щипчиками или ножницами. Плюс сделает массаж стоп, после чего на ногти нанесет яркий или бесцветный лак (по вашему желанию). Вот и вся пресловутая классика.


    Существенным преимуществом является то, что большинство современных салонов используют для дезинфекции инструментов автоклав. А еще это самый недорогой вариант.


    Правда, есть и недостатки. Например, если мастер  вдруг "забыл" про дезинфекцию, это чревато грибковыми заболеваниями, избавиться от которых довольно сложно. Дрогнувшая рука или недостаточно острый станок грозит обернуться порезами, а если специалист перестарается, "снимая стружку" со ступни, проблем с мозолями у вас будет гораздо больше, чем до посещения салона.


    Европейский, "cухой" (необрезной) педикюр. В отличие от старой доброй классики никаких "отчекрыживаний" не практикуется. Кутикула удаляется с помощью крема-растворителя. Со временем она становится тонкой и почти незаметной. Сухие мозоли и огрубевшую кожу  обрабатывают смягчающими составами, а затем снимают традиционным скребком.

    nedug.ru

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