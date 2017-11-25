Ногти: строение и функция ногтей

Ногти - это плотные роговые пластинки на тыльной поверхности концов пальцев рук и ног. Они лежат на так называемом ногтевом ложе. Их функция - защита концевых фаланг пальцев от механических повреждений.

Передний край ногтевой пластинки свободен, задний и боковые ее края окружены кожной складкой и заходят в глубь ее. Верхняя часть кожной складки надвигается на ногтевую пластинку и носит название ногтевых валиков, которые выполняют защитную роль, не давая инородным телам и бактериям проникнуть к ростковой зоне ногтя. Край валика представляет собой мертвые клетки. Высыхая, а затем, отслаиваясь, этот край дает начало заусенцам.

Различают тело и корень ногтя. Корнем ногтя называется задняя часть ногтевой пластинки под задним ногтевым валиком. Лишь небольшая часть корня ногтя выступает из-под ногтевого валика в виде беловатого участка полулунной формы (луночка ногтя). Корень ногтя лежит на задней части ногтевого ложа и называется матрицей. Матрица является местом, где происходит образование ногтевой пластинки; она состоит из эпителиальных клеток. В шиповидном слое этих клеток имеются онихобласты - клетки, образующие ноготь, которые превращаются в роговые пластинки ногтя.

Основой ногтевой пластинки является кератин - белок, который также присутствует и в коже. Из него же образуются волосы. Плотность кератина в ногтях и волосах обусловлена тем, что в этом белке присутствует значительное количество атомов серы. Образующиеся между молекулами связи укрепляют белок, делая его твердым. Во многом, количество серы, а точнее цистеина, аминокислоты, в которую входит сера, определяется не только ее содержанием в организме, но и наследственными особенностями. Так, у некоторых людей концентрация цистеина более высокая, что делает ногти твердыми.

Между слоями кератина располагаются тонкие прослойки жира и воды. Именно эти прослойки придают ногтевой пластинке эластичность и блеск. Ноготь может впитывать воду, при этом увеличивая свою толщину. Поэтому у людей, часто контактирующих с водой, ногти становятся мягкими и толстыми.

Помимо серы в ногте содержатся другие микроэлементы - кальций, хром, фосфор, селен и цинк. Их присутствие делает ноготь здоровым. Ногти растут медленнее, чем волосы. В среднем за неделю ногти рук отрастают на 1 мм, а ногти ног - на 0,25 мм. Полное обновление ногтевой пластинки происходит примерно за полгода.



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