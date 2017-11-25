Технологии и виды наращивания ногтей

Когда очень хочется иметь шикарные длинные ногти, а свои при достижении определенной длины начинают благополучно ломаться, расстраиваться не стоит. Не свои, так искусственные!



Для этого и придумали наращивание ногтей. Под наращиванием ногтей скрывается несколько имеющихся на сегодняшний день технологий наращивания ногтей. Самый простой и доступный для всех способ - накладные ногти. Продаются в любом магазине, разнообразной формы, длины и цветов. На обезжиренные ногти кладут лак-основу, затем клей и прикрепляют зачищенный накладной ноготь из пластика или нейлона, подтачивают его и корректируют. Такие ногти часто выглядят совершенно неестественно, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Наращивание ногтей с помощью моделирования различными материалами, наиболее популярными из которых сегодня является акриловая пудра и специальный прочный гель (или смола). В результате такого наращивания получают гибкие и прочные, эластичные и упругие ногти. Акриловые ногти, так же как и гелевые ногти, наращивают на формы и на типсы.



Первый вариант наращивания ногтей ( наращивание на формы ) возможен только в тех случаях, когда есть свободный край ногтя, который и удлиняют. С помощью специальной формы для наращивания ногтей, которую подставляют под ногтевую пластинку, создают продолжение настоящего ногтя. После того как ноготь был удлинен, сверху наносится еще один слой массы, чтобы сделать переход незаметным, а ногтевую пластинку - максимально устойчивой к внешним воздействиям. Акриловая масса быстро застывает. Внешне, при хорошем исполнении работы, отличить ее от настоящего ногтя нельзя. С помощью специальных порошков, которые добавляют в массу, ногтю придают естественный цвет.



Достоинством акрила является то, что его легко снять. С помощью специального растворителя масса растворяется и легко снимается. Недостатком акриловой массы является ее "стоматологический" запах, который затем выветривается.



Гель также отлично симулирует настоящий здоровый ноготь благодаря своему гладкому блеску. Застывает гель на формах или на типсах под воздействием ультрафиолета. Но, однажды треснув, не ремонтируется - придется делать новый ноготь.



nedug.ru