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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Почему у ребенка появляются проблемы с молочными зубами?
    Опубликовано: 2017-11-24 12:58:05

    Лечение зубов у детей имеет не только медицинскую, но и психологическую специфику. Даже многие взрослые идут в кабинет дантиста с некоторыми опасениями. Для ребенка же усаживание в стоматологическое кресло может стать настоящим стрессом. В связи с этим не каждый зубной врач готов принимать маленьких пациентов. Коллектив специалистов клиники «Надежда», в которой представлена такая услуга, как детская стоматология в Харькове, готов сделать всё необходимое, чтобы каждый ребенок получил качественное и безболезненное лечение. В чем же состоят главные отличительные черты лечения молочных зубов у малышей?

    Причины заболеваний молочных зубов у детей

    Идеальным вариантом является тот, когда при уместных и компетентных профилактических действиях родителей, у ребенка не возникает серьезных проблем с молочными зубами. Однако сегодня существует много факторов, из-за которых еще в раннем возрасте здоровье зубов может быть подорвано. Чаще всего это случается из-за:

    • неблагоприятных наследственных факторов;
    • перенесенной болезнью матери во время беременности (может быть нарушен нормальный процесс формирования костных тканей у плода);
    • плохой экологической ситуацией (например, ежедневным потреблением некачественной питьевой воды, что является распространенным явлением);
    • перенесенными в раннем возрасте заболеваниями и приемом каких-то лекарств (часто испорченная зубная эмаль у малышей становится следствием приема антибиотиков).

    Эти и другие причины становятся результатом возникновения у детей дошкольного и раннего школьного возраста кариеса и пульпита, периодонтита и гингивита. Лечение таких заболеваний необходимо начинать как можно скорее.

    Качественные стоматологические услуги и консультационная помощь в харьковской клинике «Надежда»

    Лучше всего, если родители приведут своего малыша в клинику еще до возникновения каких-либо проблем. В клинике после бережного осмотра специалисты обязательно дадут все необходимые рекомендации по уходу за полостью рта ребенка. Если же будет определена необходимость медицинской помощи, то все манипуляции происходят с использованием качественного оборудования и материалов, предназначенных для лечения маленьких пациентов.

    Родители здесь тоже не останутся без внимания. В клинике «Надежда» проводятся любые виды лечения взрослых, вплоть до таких специфических услуг, как имплантация зубов в Харькове. Опыт медицинского персонала, совмещенный с использованием передовых технологий, позволяет гарантировать успешное лечение в каждом отдельном случае.

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