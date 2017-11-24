Украина за десять месяцев увеличила импорт газа в 1,5 раза Опубликовано: Украина в январе-октябре 2017 года увеличила импорт газа в 1,5 раза - до 11,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины".

По информации пресс-службы, в частности, за десять месяцев было закуплено у Словакии - 8,5 млрд куб. м газа, Венгрии - 2,3 млрд куб. м и Польши - 1 млрд куб. м.

Поставки импортного газа в Украину со стороны Российской Федерации как в 2016-м, так и в 2017 году не осуществлялись, все объемы газа поступали с европейского направления.

В то же время, "Нафтогаз" импортировал за этот период 7,5 млрд куб м. газа, что на 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в январе-октябре 2016 года Украина импортировала в общем 7,8 млрд куб. м газа, в том числе, "Нафтогаз" - 5,8 млрд куб. м. Александр Сивачук Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

