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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Нафтогаз назвал крупнейших промышленных должников
    Опубликовано: 2017-11-24 14:45:13

    Просроченная задолженность промпотребителей перед Нафтогазом Украины за использованный газ составила 27,6 млрд грн.

    По состоянию на 21 ноября 2017 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед Нафтогазом Украины составила около 27,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    Долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 78% от общей суммы задолженности, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии - около 12%, долг прямых промышленных потребителей - около 10%.

    Суммарная просроченная задолженность Нафтогазом предприятий ТКЭ и ТЭЦ за газ для производства тепловой энергии составляет около 21,5 млрд грн, из них за 2017 г. - 5,8 млрд грн. Наибольшая суммарная просроченная задолженность за использованный газ в этой категории накопленная у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Донецкой (5,2 млрд грн), Днепропетровской (4 млрд грн), Харьковской (1,6 млрд грн), Луганской (1,3 млрд грн), Одесской (1 млрд грн) областей и Киева (2,3 млрд грн).

    Просроченная задолженность за газ, используемый для производства электроэнергии, составляет 3,3 млрд грн. Наибольшая суммарная просроченная задолженность - у Киевэнерго (989 млн грн), Харьковской ТЭЦ-5 (621 млн грн), Крымтеплоэлектроцентрали (364 млн грн), Зуевской экспериментальной ТЭЦ (219 млн грн), Днепровской ТЭЦ (216 млн грн ), Северодонецкой ТЭЦ (196 млн грн) и Херсонской ТЭЦ (191 млн грн).

    Прямые промышленные потребители задолжали Натфогазу около 2,8 млрд грн. Из приблизительно 380 промышленных предприятий значительную просроченную задолженность имеют 15 потребителей. Крупнейшие среди них: Одесский припортовый завод (1,5 млрд грн), Лисичанский стеклозавод Пролетарий (833 млн грн), Алчевский металлургический комбинат (186 млн грн) и Энергомашспецсталь (174 млн грн).

    Ранее сообщалось, что Кабинет министров назначил новых членов наблюдательного совета Нафтогаза Украины.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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