Нафтогаз назвал крупнейших промышленных должников

Просроченная задолженность промпотребителей перед Нафтогазом Украины за использованный газ составила 27,6 млрд грн.

По состоянию на 21 ноября 2017 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед Нафтогазом Украины составила около 27,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 78% от общей суммы задолженности, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии - около 12%, долг прямых промышленных потребителей - около 10%.

Суммарная просроченная задолженность Нафтогазом предприятий ТКЭ и ТЭЦ за газ для производства тепловой энергии составляет около 21,5 млрд грн, из них за 2017 г. - 5,8 млрд грн. Наибольшая суммарная просроченная задолженность за использованный газ в этой категории накопленная у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Донецкой (5,2 млрд грн), Днепропетровской (4 млрд грн), Харьковской (1,6 млрд грн), Луганской (1,3 млрд грн), Одесской (1 млрд грн) областей и Киева (2,3 млрд грн).

Просроченная задолженность за газ, используемый для производства электроэнергии, составляет 3,3 млрд грн. Наибольшая суммарная просроченная задолженность - у Киевэнерго (989 млн грн), Харьковской ТЭЦ-5 (621 млн грн), Крымтеплоэлектроцентрали (364 млн грн), Зуевской экспериментальной ТЭЦ (219 млн грн), Днепровской ТЭЦ (216 млн грн ), Северодонецкой ТЭЦ (196 млн грн) и Херсонской ТЭЦ (191 млн грн).

Прямые промышленные потребители задолжали Натфогазу около 2,8 млрд грн. Из приблизительно 380 промышленных предприятий значительную просроченную задолженность имеют 15 потребителей. Крупнейшие среди них: Одесский припортовый завод (1,5 млрд грн), Лисичанский стеклозавод Пролетарий (833 млн грн), Алчевский металлургический комбинат (186 млн грн) и Энергомашспецсталь (174 млн грн).

Ранее сообщалось, что Кабинет министров назначил новых членов наблюдательного совета Нафтогаза Украины.

ЛIГАБiзнесIнформ