Украина ставит рекорд по экспорту сливы

Россия больше не является главным потребителем наших слив. Второй год подряд главным покупателем этого фрукта является Польша.

Слива стала наиболее экспортируемым фруктом из Украины в период с июля по октябрь 2017 года. Об этом сообщает "Инфо-Шувар" со ссылкой на данные статистики по международной торговле в Украине.

Как отмечают в международном информационном центре, за указанный период на экспорт было продано почти 8 тыс. тонн сливы на сумму $ 6,1 млн. Таким образом, отечественные садоводы побили новый рекорд за все годы независимости нашей страны. В тот же период яблок было экспортировано 7,8 тыс. тонн, хотя именно этот фрукт считался бесспорным лидером в украинском фруктовом экспорте.

Как уже сообщалось, в предыдущие годы экспорт свежей сливы из Украины составлял лишь 100 тонн за весь сезон. Например, в 2016 году страна отгрузила на внешний рынок только 70 тонн сливы.

В 2017 году пик экспорта украинской сливы пришелся на октябрь, когда на внешний рынок было отгружено почти 4,2 тыс. тонн этой продукции, из которых 3,5 тыс. тонн закупила Польша. В общем, за июль — октябрь 2017 года, в Польшу было отгружено 6,5 тыс. тонн или почти 82% от общего экспортного объема украинского сливы.

Лишь 7% экспорта пришлось в этом году на рынок Беларуси, 3% от общего экспортного объема сливы с Украиной закупили Латвия и Румыния.

Следует отметить, что Польша уже второй год подряд остается главным рынком сбыта для отечественных экспортеров сливы. К 2016 году почти всю сливу Украина экспортировала в страны СНГ, в частности в Беларусь и Россию.

Отметим, что Украина бьет рекорды по экспорту и других видов ягод и фруктов. В частности, экспорт украинской клубники и земляники за первое полугодие 2017 года составил $1,6 млн (1,58 тыс. тонн), что превышает показатель за весь 2016 год. Экспорт украинской клубники и земляники в 2016 году составил $1,06 млн (2,27 тыс. тонн).

Также украинские производители установили рекорд по экспорту свежей смородины. Только в июле 2016 было продано за границу почти 180 тонн этой ягоды. Так, в июне 2017 экспорт составил 17 тонн, то есть всего за первые два месяца текущего сезона было экспортировано 197 тыс. тонн украинской свежей смородины.

Инф. delo.ua