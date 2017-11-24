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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина ставит рекорд по экспорту сливы
    Опубликовано: 2017-11-24 09:00:05

    Россия больше не является главным потребителем наших слив. Второй год подряд главным покупателем этого фрукта является Польша.

    Слива стала наиболее экспортируемым фруктом из Украины в период с июля по октябрь 2017 года. Об этом сообщает "Инфо-Шувар" со ссылкой на данные статистики по международной торговле в Украине.

    Как отмечают в международном информационном центре, за указанный период на экспорт было продано почти 8 тыс. тонн сливы на сумму $ 6,1 млн. Таким образом, отечественные садоводы побили новый рекорд за все годы независимости нашей страны. В тот же период яблок было экспортировано 7,8 тыс. тонн, хотя именно этот фрукт считался бесспорным лидером в украинском фруктовом экспорте.

    Как уже сообщалось, в предыдущие годы экспорт свежей сливы из Украины составлял лишь 100 тонн за весь сезон. Например, в 2016 году страна отгрузила на внешний рынок только 70 тонн сливы.

    В 2017 году пик экспорта украинской сливы пришелся на октябрь, когда на внешний рынок было отгружено почти 4,2 тыс. тонн этой продукции, из которых 3,5 тыс. тонн закупила Польша. В общем, за июль — октябрь 2017 года, в Польшу было отгружено 6,5 тыс. тонн или почти 82% от общего экспортного объема украинского сливы.

    Лишь 7% экспорта пришлось в этом году на рынок Беларуси, 3% от общего экспортного объема сливы с Украиной закупили Латвия и Румыния.

    Следует отметить, что Польша уже второй год подряд остается главным рынком сбыта для отечественных экспортеров сливы. К 2016 году почти всю сливу Украина экспортировала в страны СНГ, в частности в Беларусь и Россию.

    Отметим, что Украина бьет рекорды по экспорту и других видов ягод и фруктов. В частности, экспорт украинской клубники и земляники за первое полугодие 2017 года составил $1,6 млн (1,58 тыс. тонн), что превышает показатель за весь 2016 год. Экспорт украинской клубники и земляники в 2016 году составил $1,06 млн (2,27 тыс. тонн).

    Также украинские производители установили рекорд по экспорту свежей смородины. Только в июле 2016 было продано за границу почти 180 тонн этой ягоды. Так, в июне 2017 экспорт составил 17 тонн, то есть всего за первые два месяца текущего сезона было экспортировано 197 тыс. тонн украинской свежей смородины.

    Инф. delo.ua

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