Упражнения стимулируют гиппокамп Опубликовано: Финские ученые обнаружили, что аэробные физические упражнения положительно сказываются на структуре и работе гиппокампа – части головного мозга, которая отвечает за память и обучение.



Согласно их результатам, аэробные упражнения, такие как бег или плавание, способствуют нейрогенезу в гиппокампе, то есть появлению новых нервных клеток.



Какие именно упражнения и какой интенсивности лучше использовать с этой целью – пока непонятно.



При этом исследователи отмечают, что нейрогенез в ответ на нагрузки в значительной мере зависит от вашей генетики.



Интересное исследование было проведено сотрудниками отделения биологии физической активности Университета Йювяскуля, которые уже много лет изучают биологические эффекты регулярных занятий бегом, высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIT) и других видов физической активности на мозг человека.



Для последней серии экспериментов использовались модифицированные крысы, которые благодаря своим уникальным генам по-разному реагировали на физические упражнения. Часть грызунов заставляли интенсивно тренироваться на протяжении 6-8 недель, а группа контроля в это время должна была сидеть в замкнутых клетках, практически не двигаясь.



Результаты обследования мозга животных показали, что в гиппокампе активной группы за время тренировок образовалось большое число новых нейронов (их количество зависело от генетики животных) – в среднем в 2-3 раза больше, чем в контрольной группе. Как известно, новые нейроны в области гиппокампа необходимы для эффективного обучения и запоминания новой информации, а также для решения сложных пространственных задач.



На страницах издания Journal of Physiology ученые в очередной раз напоминают о важности физической активности для каждого человека, в том числе для людей умственного труда.

medbe.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

