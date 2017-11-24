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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Наночастицы с кальцием останавливают метастазы рака
    Опубликовано: 2017-11-24 06:34:35

    В Университете Вашингтона в Сент-Луисе (США) разработали новые наночастицы с кальцием, которые способны останавливать разрастание и метастазирование злокачественных опухолей.

    Чтобы распространиться за пределы первичной опухоли раковые клетки снижают рН среды, пытаясь «вырваться» из окружающего внеклеточного матрикса.

    Зная это, доктор Авик Сом (Avik Som) и его коллеги решили использовать кальция карбонат, который поднимает рН и помогает сдержать рак.

    «Рак убивает своими метастазами. Кислотность среды вокруг опухоли коррелирует с риском возникновения метастазов. Чтобы прорваться сквозь природный барьер из внеклеточного матрикса раковые клетки выделяют продукты обмена, которые снижают рН. Мы нашли способ справиться с этим», - поясняет Сом.

    Когда кальций смешивается с водой, он может повысить рН среды до ~9, что чрезвычайно вредно для человека. Тем не менее, при введении кальция в организм рН, благодаря нашим химических барьерам (буферам), поднимается всего лишь до ~7,4. Карбонат кальция (СаСО3) был выбран по той причине, что обе его составляющие естественны для нашего тела, в отличие от тех же солей золота или серебра.

    Но разработка наночастиц для доставки кальция в опухоли была непростой задачей. Сначала ученым пришлось преодолеть проблему больших размеров кристаллов, для чего они путем растворения в полиэтиленгликоле получили 20- и 300-нанометровые частицы кальция карбоната.

    В ходе доклинических испытаний наночастицы карбоната кальция ежедневно вводили мышам с фибросаркомой, что приводило к прекращению роста опухолей. Как только лечение останавливали, опухоли снова начинали увеличиваться.

    В будущем команда планирует создать лекарственную форму с модифицированным высвобождением, которая позволит отказаться от ежедневных инъекций

    medbe.ru

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