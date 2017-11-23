Импотенция (эректильная дисфункция) - неспособность мужчины достигать и поддерживать эрекцию.
Факторы возникновения проблем с эрекцией:
- механические повреждения полового члена
- нарушение кровообращения (местного или общего)
- воспалительные процессы в органах мочеполовой системы
- недавно перенесенные операции на органах малого таза
- сбои в гормональном фоне
- сахарный диабет
- психические нагрузки, депрессии, стрессы
Для профилактики импотенции необходимо соблюдать простые правила здорового образа жизни:
- избегать сидячего образа жизни;
- правильно питаться;
- не употреблять алкоголь, наркотики и не курить;
- избегать стрессов;
- избегать заболеваний передаваемых половым путем;
- своевременно лечить острые и хронические заболевания;
- регулярно обследоваться у врача на наличае мужских заболеваний.