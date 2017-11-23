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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Импотенция: что делать
    Опубликовано: 2017-11-23 18:24:13

    Импотенция (эректильная дисфункция) - неспособность мужчины достигать и поддерживать эрекцию.

    Факторы возникновения проблем с эрекцией:
    - механические повреждения полового члена
    - нарушение кровообращения (местного или общего)
    - воспалительные процессы в органах мочеполовой системы
    - недавно перенесенные операции на органах малого таза
    - сбои в гормональном фоне
    - сахарный диабет
    - психические нагрузки, депрессии, стрессы

     

    Для профилактики импотенции необходимо соблюдать простые правила здорового образа жизни:

    - избегать сидячего образа жизни;

    - правильно питаться;

    - не употреблять алкоголь, наркотики и не курить;

    - избегать стрессов;

    - избегать заболеваний передаваемых половым путем;

    - своевременно лечить острые и хронические заболевания;

    - регулярно обследоваться у врача на наличае мужских заболеваний.

    nmkd.ru

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