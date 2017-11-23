Импотенция: что делать Опубликовано: Импотенция (эректильная дисфункция) - неспособность мужчины достигать и поддерживать эрекцию. Факторы возникновения проблем с эрекцией:

- механические повреждения полового члена

- нарушение кровообращения (местного или общего)

- воспалительные процессы в органах мочеполовой системы

- недавно перенесенные операции на органах малого таза

- сбои в гормональном фоне

- сахарный диабет

- психические нагрузки, депрессии, стрессы Для профилактики импотенции необходимо соблюдать простые правила здорового образа жизни: - избегать сидячего образа жизни; - правильно питаться; - не употреблять алкоголь, наркотики и не курить; - избегать стрессов; - избегать заболеваний передаваемых половым путем; - своевременно лечить острые и хронические заболевания; - регулярно обследоваться у врача на наличае мужских заболеваний.

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