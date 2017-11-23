Какой кухонный интерьер подходит именно вам? Мануал по стилям

Как понять, чего хочется, и остаться довольным своим выбором.

Когда-то давным-давно в Советском Союзе понятия кухонного интерьера не существовало вообще. Все пользовались типовыми кухнями, которые отличались только страной-производителем.

К сожалению, многие из нас попали под воздействие родственников, по старинке считающих, что для того, чтобы считаться комфортной, кухня должна быть оформлена в соответствии с последними модными идеями, и оборудована самой разрекламированной техникой.

Как итог, нередко приходится сталкиваться со странными кухонными интерьерами из смеси самых несочетаемых стилей. Конечно же, опытные дизайнеры умеют создать шедевры из казалось бы, несовместимых деталей и получают восхитительные результаты.

Для тех, кто ориентируется на свой вкус, мы предлагаем уникальную методику, которая поможет определиться в интерьерных направлениях, и оформить кухню не только в соответствии с набором ваших пожеланий, но и без дизайнерских противоречий.

Мы разработали схему, по которой человек выбирает “ту самую идеальную кухню” и объединили ее с секретами дизайнеров по совмещению стилей. После прочтения статьи рекомендуем просмотреть множество вариантов кухонь тут voinarovskyh.com.ua/portfolio/kuxni.

Примените наши советы, и сделайте вашу кухню стильной и уникальной, подходящей именно вам.

Чтобы получить тот самый, уникальный интерьер, определитесь, кто вы на кухне:

- Золушка;

- Случайный Визитер;

- Королева;

- Хозяйка.

Золушка

Для Золушки, у которой на кухне вторая смена после рабочего дня, идеальными интерьерными стилями будут минимализм, модерн и хай-тэк. Кухни этих стилей максимально практичны и часто качественная техника – необходимый атрибут интерьера. Удобно и ничего лишнего. Вот в пределах этих трех направлений дизайна у Золушки все шансы создать кухню своей мечты.

Если вы Золушка на кухне, и это для вас место работы, не мучайте себя в своем же доме дворцовыми кухонными интерьерами и интерьерами в стиле прованс или кантри. Рабочее место должно быть максимально удобным.

Случайный Визитер

Если на кухне вы появляетесь, как Случайный Визитер, и в основном обедаете в ресторанах и кафе, то вам будет максимально удобным стиль минимализм. В этом стиле красота создается за счет общего впечатления от интерьера, и при этом все практично и удобно.

Также, как вариант, подойдет кухня, которая будет частью интерьерного ансамбля дома. Красиво. И при этом вполне функционально.

Еще можно сделать скрытую кухню. Это еще и для эпатажа подойдет. Стоит себе шкаф, который и не шкаф вовсе, а холодильник. За навесной полочкой скрыта вытяжка, а современная варочная поверхность накрывается крышкой под цвет столешницы.

Для тех, кто не зациклен на кухне, как необходимом месте времяпрепровождения, простор для фантазии практически неограничен. Главное, чтобы кухня не выделялась из общей гармонии интерьера.

Королева

Если вы на кухне Королева, то, конечно же, у вас есть кому навести порядок и поддержать красоту, пока вы создаете свой кулинарный шедевр. Для вас – дворцовые кухонные интерьеры: роскошный арт-деко, величественный ампир и изысканный прованс. Эти интерьеры – ответвления классического стиля, а потому всегда актуальны.

На простенькой кухне в стиле модерн или минимализм, Королеве как-то даже неудобно заниматься готовкой. Исключение может составить стиль хай-тек, но только с элементами арт-деко. Роскошь дорогой техники и шикарное оформление стен – вполне подходящее решение для королевской кухни.

Хозяйка

Хозяйка на кухне – это уют, тепло и конечно же вкусная домашняя еда для всей семьи. Женщинам, обладающим способностью создавать гармонию в доме, идеально подойдут интерьерные стили, в которые вписываются изысканные мелочи, зачастую созданные своими руками. Конечно же, это прованс, кантри, классика и в какой-то мере модерн.

Не стоит Хозяйкам оформлять кухню в дворцовом стиле. Зачем им роскошь позолоты, когда золотые руки такой женщины сами способны создавать красоту. И, конечно же, никакого хай-тека! Попытка сделать уютным индустриальный стиль… обычно это похоже на одуванчик на асфальте. Творите красоту в предназначенных для этого пределах уютных стилей.

Надеемся, благодаря этой статье, вам будет проще определиться, чего именно вы хотите от интерьера своей кухни. Ведь это ваш дом. А значит, все в нем должно быть для радости и удовольствия.

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