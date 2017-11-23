В Раду проходят семь партий - опрос четырех соцслужб

Лидером рейтинга является ВО Батькивщина - 9,7%. На втором месте - БПП-Солидарность с рейтингом 9,4%.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы семь политических партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного четырьмя компаниями: Центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, Киевским международным институтом социологии, социологической группой "Рейтинг", Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова.

Лидером рейтинга является ВО Батькивщина - 9,7%. На втором месте - БПП-Солидарность с рейтингом 9,4%. Оппозиционный блок на третьем месте - 6,4%. Гражданская позиция - 6,2%. За життя - 5,7%. Радикальная партия - 4,8%. Самопомощь - 4,7%.

Вероятное распределение мандатов по партийным спискам (согласно действующему избирательному законодательству) выглядело бы так: Батькивщина - 47 народных депутатов, БПП-Солидарность - 45, Оппозиционный блок - 31, Гражданская позиция - 30, За життя - 27, Радикальная партия - 23, Самопомощь - 22.

Общенациональное социологическое исследование было проведено с 28 октября по 14 ноября 2017 года. Использовался метод формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Выборка составила 20 тысяч респондентов во всех областях Украины (без учета АР Крым и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность выборки: не более 0,7% при показателях близких к 50% и не более 0,4% при показателях близких к 10%.

Опрос Центра Разумкова, проведенный в октябре 2017 года, показал, что в парламент проходят семь партий. Партия Блок Петра Порошенко получила бы 13,6% среди тех, кто собирается принять участие в выборах, Батькивщина - 10,0%, партия Гражданская позиция - 8,9%, Оппозиционный блок 8,6%. За политическую партию За життя Вадима Рабиновича готовы проголосовать 6,8% опрошенных, готовых принять участие в выборах, за Радикальную партию Олега Ляшко - 6,5%, за Самопомощь - 5,9%.

Согласно опросу социологической группы Рейтинг, проведенному в мае 2017 года, в Раду проходят восемь партий. По результатам, 13,9% из тех опрошенных украинцев, кто намерен участвовать в голосовании и определился с выбором партии, готовы проголосовать за Батькивщину. За Оппозиционный блок свои голоса готовы отдать 10,4% респондентов, за БПП Солидарность - 10,2%, Радикальную партию - 9,5%, партию За життя Вадима Рабиновича - 9,2%. Партию Гражданская позиция (лидер - Анатолий Гриценко) готовы выбрать 7,7% опрошенных, Самопомощь - 7,1%, ВО Свобода - 6,6%.

ЛIГАБiзнесIнформ