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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Чего боится украинская молодежь: социологический опрос
    Опубликовано: 2017-11-23 13:30:32

    37% опрошенных поставили коррупцию на первое место, 36% - войну.

    37% опрошенных среди молодежи назвали коррупцию в Украине самым большим страхом. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного компанией GfK Ukraine по заказу центра Новая Европа и Фонда им. Фридриха Эберта.

    На втором месте - война в регионе или в мире, ее боятся 36% респондентов. 61% молодежи считает, что именно страна-агрессор Россия несет ответственность за разжигание войны в Донбассе. На Украину такую ​​ответственность возлагают только 5% респондентов. "На юге и востоке количество тех, кто не ответил на этот вопрос фактически рекордное - 51% и 58% соответственно", - отмечается в сообщении.

    34% опрошенных боятся серьезных проблем со здоровьем, социальной несправедливости и безработицы (32%).

    Опрос был проведен в июле-августе 2017 года. В нем приняли участие две тысячи респондентов в возрасте 14-29 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма и ОРДЛО. Опрос был проведен методом личного интервью на дому у респондента. Теоретическая погрешность не превышает 2,2%.

    30 мая в опросе Рейтинга более половины опрошенных (53%) назвали военный конфликт в Донбассе самой важной проблемой.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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