Белок САМР восстанавливает поджелудочную железу

Бактерицидный белок под названием САМР запускает регенерацию поджелудочной железы и восстанавливает выработку собственного инсулина у крыс с диабетом.

Об этом сообщают канадские ученые на страницах журнала Diabetes.

Сотрудники Исследовательского института Городской больницы Оттавы обнаружили, что белок CAMP вырабатывается клетками поджелудочной, которые отвечают за синтез инсулина.

При этом кателицидин помогал мышам с диабетом восстановить уровень собственного гормона и жить без инъекций.

Исследователи надеются, что дальнейшие работы над CAMP помогут создать принципиально новый метод лечения сахарного диабета 1 и 2 типов. Метод, при котором не нужны ни гипогликемические препараты, ни инсулин, ни пересадка островковых клеток. Раньше о таком можно было лишь мечтать.

Напомним, что CAMP – это семейство полипептидов, которые содержатся в иммунных клетках и убивают бактерии. Хотя бактерии могут быть не только «плохими», в поджелудочной железе им точно не место.

В ходе исследования ученые обнаружили, что у склонных к диабету крыс нарушена экспрессия гена CAMP. При введении этого пептида у грызунов наблюдались быстрая регенерация поджелудочной железы и признаки нормализации микрофлоры кишечника. Последнее особенно удивило ученых.

«Наше исследование впервые демонстрирует роль эндогенного пептида САМР в регуляции функций и самовосстановлении поджелудочной железы. У нас пока нет ответов на все вопросы, но, вполне возможно, это путь к излечению диабета», - пишет автор исследования Фрейзер Скотт (Fraser Scott) в пресс-релизе

medbe.ru

