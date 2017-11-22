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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Откатные ворота: выбор должен быть правильным
    Опубликовано: 2017-11-22 18:01:15

    Ворота – составная часть оградительной конструкции, как частных домов, так и промышленных объектов. Существует множество видов ворот, при изготовлении которых используются различные материалы и комплектующие. Что же выбрать? В этом вопросе вам сможет помочь Укринтермет – украинская торгово-производственная компания, которая занимается проектированием, изготовлением и установкой высококачественных конструкций из металла.

    За более чем 12 лет своей деятельности компания зарекомендовала себя, как надежный и ответственный производитель. Компания стремительно развивается и в настоящее время каталог предлагаемой ею товаров и услуг достаточно разнообразен. Тут можно найти:

    - откатные ворота (из профнастила, решетчатые, филенчатые, деревянные);
    - распашные ворота (из профнастила, филенчатые, деревянные);
    - автоматические гаражные ворота (секционные, роллетные, промышленные);
    - кованые ворота (откатные, распашные);
    - защитные роллеты на окна;
    - кованые изделия на заказ (оконные решетки, перилла, ограждения, заборы);
    - лестницы из металла и навесы;
    - металлоконструкции.

    Откатные ворота

    Более того, компания также осуществляет монтаж автоматики на ворота (откатные, распашные, гаражные, промышленные). А по статистике за последнее время большим спросом и широкой популярностью стали пользоваться откатные ворота из профнастила. Данный вид имеет множество достоинств:

    1. Экономия территории, что особенно актуально в условиях небольшой площади.
    2. Отличные внешние данные.
    3. Длительный период эксплуатации (50 лет и более).
    4. Стойкость к ветровым нагрузкам и ударам.
    5. Простота и легкость в использовании и другое.

    Откатные ворота

    Компания производит откатные ворота, предлагая заказчику два вида комплектации на выбор:

    - «Усиленная», применяя при этом фурнитуру от известного производителя «Rolling Hi-tech», двойную раму (трубы 60*30*2 и 40*20*2), профнастил «US Steel», толщиной 0,45мм (произведено в Словакии), алюминиевый угол, полуматовую краску для металла от производителя «Teknos» (произведено в Финляндии), грунтовку «Barpimo» (произведено в Польше) и обработку швов с использованием автомобильного герметика.

    - «Стандарт», применяя при этом фурнитуру от известных производителей «Rollgrand», «SP», «Alutech», двойную раму (трубы 60*30*2 и 40*20*2), профнастил, толщиной 0,45мм (произведено в Китае), алюминиевый угол, матовую краску для металла от производителя «Mixon Mirox», грунтовку «Barpimo» (произведено в Польше) и обработку швов с использованием автомобильного герметика.

    Все материалы и комплектующие являются качественными, что подтверждено соответствующими сертификатами. Сотрудники компании, включая монтажную бригаду, – высококвалифицированные специалисты, знающие и любящие свою работу.

    Выбирая откатные ворота из профнастила от компании Укринтермет, вы выбираете качество, надежность и комфорт.

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