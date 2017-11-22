Откатные ворота: выбор должен быть правильным

Ворота – составная часть оградительной конструкции, как частных домов, так и промышленных объектов. Существует множество видов ворот, при изготовлении которых используются различные материалы и комплектующие. Что же выбрать? В этом вопросе вам сможет помочь Укринтермет – украинская торгово-производственная компания, которая занимается проектированием, изготовлением и установкой высококачественных конструкций из металла.

За более чем 12 лет своей деятельности компания зарекомендовала себя, как надежный и ответственный производитель. Компания стремительно развивается и в настоящее время каталог предлагаемой ею товаров и услуг достаточно разнообразен. Тут можно найти:

- откатные ворота (из профнастила, решетчатые, филенчатые, деревянные);

- распашные ворота (из профнастила, филенчатые, деревянные);

- автоматические гаражные ворота (секционные, роллетные, промышленные);

- кованые ворота (откатные, распашные);

- защитные роллеты на окна;

- кованые изделия на заказ (оконные решетки, перилла, ограждения, заборы);

- лестницы из металла и навесы;

- металлоконструкции.

Более того, компания также осуществляет монтаж автоматики на ворота (откатные, распашные, гаражные, промышленные). А по статистике за последнее время большим спросом и широкой популярностью стали пользоваться откатные ворота из профнастила. Данный вид имеет множество достоинств:

1. Экономия территории, что особенно актуально в условиях небольшой площади.

2. Отличные внешние данные.

3. Длительный период эксплуатации (50 лет и более).

4. Стойкость к ветровым нагрузкам и ударам.

5. Простота и легкость в использовании и другое.

Компания производит откатные ворота, предлагая заказчику два вида комплектации на выбор:

- «Усиленная», применяя при этом фурнитуру от известного производителя «Rolling Hi-tech», двойную раму (трубы 60*30*2 и 40*20*2), профнастил «US Steel», толщиной 0,45мм (произведено в Словакии), алюминиевый угол, полуматовую краску для металла от производителя «Teknos» (произведено в Финляндии), грунтовку «Barpimo» (произведено в Польше) и обработку швов с использованием автомобильного герметика.

- «Стандарт», применяя при этом фурнитуру от известных производителей «Rollgrand», «SP», «Alutech», двойную раму (трубы 60*30*2 и 40*20*2), профнастил, толщиной 0,45мм (произведено в Китае), алюминиевый угол, матовую краску для металла от производителя «Mixon Mirox», грунтовку «Barpimo» (произведено в Польше) и обработку швов с использованием автомобильного герметика.

Все материалы и комплектующие являются качественными, что подтверждено соответствующими сертификатами. Сотрудники компании, включая монтажную бригаду, – высококвалифицированные специалисты, знающие и любящие свою работу.

Выбирая откатные ворота из профнастила от компании Укринтермет, вы выбираете качество, надежность и комфорт.