Хеликобактер защищает от эозинофильного эзофагита

Новое исследование предполагает, что хеликобактерная инфекция, которая может вызывать язву и рак желудка, защищает от развития аллергического заболевания пищевода – эозинофильного эзофагита, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Подробнее с результатами работы немецких ученых можно ознакомиться на страницах журнала Alimentary Pharmacology & Therapeutics.

Считается, что кислотоустойчивой бактерией Helicobacter pylori заражено около 50% населения Земли.

Хроническая хеликобактерная инфекция способна вызывать атрофические и метапластические изменения в желудке, являясь всем известной причиной язвенной болезни и аденокарциномы желудка. Передается хеликобактер фекально-оральным и алиментарным путем, поэтому у родителей с H. pylori дети легко перенимают эту инфекцию.

В большинстве случаев хеликобактерная инфекция протекает без каких-либо симптомов. Если она проявляет себя, то это может быть тошнота, рвота, боль в животе, изжога, диарея, неприятный запах изо рта. Специфических симптомов хеликобактерной инфекции не описано.

В последнем исследовании участвовали 58 больных эзофильным эзофагитом и 116 здоровых добровольцев (группа контроля). Анализ показал, что хеликобактерная инфекция присутствует у 37,9% здоровых людей и только у 5,2% больных эзофильным эзофагитом. Таким образом, наличие H. pylori может снижать вероятность этого аллергического заболевания на 76%.

«Наше открытие стало еще одним свидетельством того, что аллергические заболевания у людей с хеликобактерной инфекцией в целом встречаются значительно реже. Механизмы, лежащие в основе этого явления, еще предстоит установить», - заявила автор исследования доктор Ульрике фон Арним (Ulrike von Aarnim), сотрудница Магдебургского университета.



medbe.ru