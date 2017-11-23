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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Хеликобактер защищает от эозинофильного эзофагита
    Опубликовано: 2017-11-23 08:44:51

    Новое исследование предполагает, что хеликобактерная инфекция, которая может вызывать язву и рак желудка, защищает от развития аллергического заболевания пищевода – эозинофильного эзофагита, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Подробнее с результатами работы немецких ученых можно ознакомиться на страницах журнала Alimentary Pharmacology & Therapeutics.

    Считается, что кислотоустойчивой бактерией Helicobacter pylori заражено около 50% населения Земли.

    Хроническая хеликобактерная инфекция способна вызывать атрофические и метапластические изменения в желудке, являясь всем известной причиной язвенной болезни и аденокарциномы желудка. Передается хеликобактер фекально-оральным и алиментарным путем, поэтому у родителей с H. pylori дети легко перенимают эту инфекцию.

    В большинстве случаев хеликобактерная инфекция протекает без каких-либо симптомов. Если она проявляет себя, то это может быть тошнота, рвота, боль в животе, изжога, диарея, неприятный запах изо рта. Специфических симптомов хеликобактерной инфекции не описано.

    В последнем исследовании участвовали 58 больных эзофильным эзофагитом и 116 здоровых добровольцев (группа контроля). Анализ показал, что хеликобактерная инфекция присутствует у 37,9% здоровых людей и только у 5,2% больных эзофильным эзофагитом. Таким образом, наличие H. pylori может снижать вероятность этого аллергического заболевания на 76%.

    «Наше открытие стало еще одним свидетельством того, что аллергические заболевания у людей с хеликобактерной инфекцией в целом встречаются значительно реже. Механизмы, лежащие в основе этого явления, еще предстоит установить», - заявила автор исследования доктор Ульрике фон Арним (Ulrike von Aarnim), сотрудница Магдебургского университета.

    medbe.ru

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