Древние вирусы внутри нашей ДНК

Около 8% нашей ДНК на самом деле вовсе не наши.

Они достались человеку от древних вирусов, которые инфицировали его предков миллионы лет назад.

Новое исследование показало, что вирусная ДНК в клетках людей закреплена не просто так: она помогает запускать иммунный ответ и защищает от инфекций.

На страницах нового выпуска Science сотрудники Университета Юты (США) рассказали о том, как эволюция изменила предназначение доисторических вирусов, превратив их в мощное оружие против современных угроз. Оказалось, что за миллионы лет они стали неотъемлемым компонентом врожденного иммунитета людей, и «отключение» этого компонента могло бы оставить нас беззащитными перед болезнями.

«Мы доказали, что эти так называемые эндогенные вирусы сформировали нашу нынешнюю биологию. Геном млекопитающих – это настоящий резервуар с вирусными ДНК, которые когда-то контактировали с их предками и которые в итоге создали их врожденный иммунитет», - утверждает доктор Цедрик Фешотте (Cédric Feschotte), преподаватель генетики человека.

Напомним, что врожденный иммунитет обеспечивает способность человека бороться с опасным биологическим материалом, начиная с момента появления на свет. Этот иммунитет с нами всегда (не требует предварительного контакта с антигеном), он реагирует на инфекции быстрее, чем приобретенный иммунитет, однако он гораздо менее избирателен.

В ответ на вторжение чужеродного и потенциально опасного агента (вирус, бактерия) иммунная система выделяет интерфероны – молекулярный сигнал тревоги, который немедленно активирует сотни различных генов, помогающих бороться с врагом, пока не подоспеют другие звенья иммунитета.

Просматривая базы данных генома человеческих клеток, американские ученые обнаружили в них тысячи генов от эндогенных ретровирусов, которые должны активироваться интерферонами. Поскольку эти вирусы совершили «авариную посадку» на нашу ДНК миллионы лет назад, они давно утратили способность вызывать инфекцию, но вместо этого были завербованы иммунной системой и теперь служат нам на благо.

Чтобы проверить эту догадку ученые при помощи инструмента для редактирования генов CRISPR/Cas9 удаляли из генома клеток известные вирусные последовательности. В результате клетки без вирусной ДНК не могли нормально отвечать на интерферон и становились более уязвимыми к инфекциям.

«Скорее всего, это не случайность, что человеческий организм оставил себе вирусные гены и начал их использовать. Если раньше эти вирусы часто атаковали наших предков, то приобретенный иммунитет сначала нуждался в контакте с ними, а только потом начинал действовать. Сохранив вирусную ДНК внутри себя, мы получили более надежную защиту – врожденный иммунитет, который позднее совершенствовался», - пояснили авторы исследования.



medbe.ru