Подгузники Dry Bears. Безопасность, доступность и надёжность!

Продукция для малышей должна отличаться исключительной безопасностью использования, качеством и полезностью. Чтобы получить патент и разрешение на изготовление такой категории товаров придётся пройти множество инстанций, дополнительно предоставив данные многочисленных лабораторных и исследовательских изысканий. Именно такой путь и прошли подгузники Dry Bears. Мамы хорошо знают этот бренд и за короткий срок стали доверять ему больше других.

И дело даже не в том, что политика компании определила, что эти изделия должны быть доступны по цене любой молодой семье. Сказать пару слов хотелось бы про их технологию производства. А конкретно об их низкой аллергенных свойствах. Дело в том, что для их изготовления используются только натуральные материалы. На практике это позволяет исключить раздражение чувствительной кожи малыша и создать наиболее комфортные условия для его цикла бодрствования и сна.

Внимательный подход к детской проблеме

Долгое время собиралась статистическая информация с медицинских центров и педиатрических клиник Европы об основных жалобах родителей по поводу использования памперсов. Оказалось, что в большинстве случаев малыша беспокоили кожные высыпания и опрелость. Объяснение этому достаточно простое - каким бы качественным не был данный предмет гигиены, исключить некоторое негативное влияние на кожу крайне трудно. Но это оказалась вполне разрешимой задачей для бренда подгузников Dry Bears.

Высокое качество материалов и строгий, экспертный контроль подгузников Dry Bears

Ведущие специалисты разработали уникальный состав ткани, в который стали входить только натуральные целлюлоза и хлопок. Было принято закупать это сырьё из Японии и США, так как именно там к нему предъявляются наиболее строгие требования по экологической безопасности. Оставалось только доработать структуру и состав изделия в швейцарской лаборатории от PALMA GROUP S.А. И результат не заставил себя долго ждать - не успев появиться на потребительском рынке Европы эти подгузники всего за год попали в сотню лучших товаров для детей. А этот результат уже говорит о многом!

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