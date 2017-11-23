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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Литва сделала официальное заявление по нерастаможенным авто в Украине
    Опубликовано: 2017-11-23 09:15:44

    В последнее время в Сети активно распространялась информация о том, что Литва тем или иным образом связана с проверкой нерастаможенных авто в Украине. В частности, утверждалось, что литовская таможня инициировала расследование в отношении машин на “еврономерах”, которые ввозятся в Украину. Кроме того, о совместной работе в этом направлении с балтийскими коллегами заявили и в Государственной фискальной службы Украины.

    Но, как выяснилось, на самом деле Литовская Республика не начинала каких-либо подобных действий.

    Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, которое было опубликовано еще 16 ноября (но СМИ обратили на него внимание только сейчас). “Таможня Литвы, в свете недавно распространенной в СМИ информации, сообщает, что не инициировала никакого расследования в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Литве и используемых в Украине”, – говорится в сообщении.

    Однако Литва не отрицает, что предоставляет информацию украинской стороне по всем ее запросам.

    Кроме того, у украинских таможенников есть доступ к литовской базе данных регистрации авто.

    “Таможня Литвы и Государственная фискальная служба Украины сотрудничают в соответствии с Соглашением о партнерстве между ЕС и Украиной. Украинские коллеги постоянно контактируют с таможней Литвы по нарушениям таможенного законодательства и получают всю необходимую информацию от таможни Литвы”, – подчеркивают в ведомстве Литовской Республики.

    Инф. finance.ua

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