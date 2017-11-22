IEEE представил три новых закона робототехники

Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) объявил о разработке трех новых стандартов этики для искусственного интеллекта. Они должны сделать человеческое благополучие приоритетом при развитии высоких технологий.

Распространение роботов и беспилотных транспортных средств в ближайшие десятилетия приведет к значительным изменениям в обществе. Социальные проблемы и преимущества, которые может принести ИИ, становятся темой горячих обсуждений. К сожалению, в подобных дискуссиях люди зачастую опираются на воображение и идеи из научной фантастики, а не на реальность. IEEE, крупнейшее в мире объединение инженеров, намерен поучаствовать в выработке решений, которые станут основой для мирного существования людей и машин. При этом организация будет опираться на научные факты и опыт участников, а не на домыслы.

Чтобы поддержать благополучие людей в мире разумных машин, эксперты IEEE представили проект трех этических стандартов развития ИИ. Они включают в себя следующие пункты:

1. Стандарт для этического влияния роботизированных и интеллектуальных систем

В этом стандарте рассматриваются действия ИИ, скрыто или явно влияющие на поведение и эмоции человека. Чтобы роботы придерживались в этом вопросе общепринятой этики и принципов морали, инженеры и философы должны совместно работать при разработке подобных систем.

2. Стандарт отказоустойчивости

Роботизированные системы в процессе работы потенциально могут нанести вред людям и окружающей среде. Необходимо внедрить стандарт для создания эффективных мер безопасности, снижающих риск ошибок, и безопасного прекращения эксплуатации скомпрометированных систем. Этот стандарт устанавливает четкие процедуры оценки, тестирования и сертификации отказоустойчивости роботизированных систем.

3. Стандарт для влияния ИИ на благосостояние общества

Создатели ИИ — программисты, инженеры, технологи — должны учитывать, как произведенные ими устройства изменят благосостояние людей с точки зрения производительности труда и экономического роста. В этом стандарте определяется, какие показатели человеческого благосостояния необходимо принимать в расчет при внедрении тех или иных интеллектуальных систем. Это обеспечит основу для согласования данных между различными специалистами.

Инф. finance.ua