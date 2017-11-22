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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • IEEE представил три новых закона робототехники
    Опубликовано: 2017-11-22 18:00:49

    Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) объявил о разработке трех новых стандартов этики для искусственного интеллекта. Они должны сделать человеческое благополучие приоритетом при развитии высоких технологий.

    Распространение роботов и беспилотных транспортных средств в ближайшие десятилетия приведет к значительным изменениям в обществе. Социальные проблемы и преимущества, которые может принести ИИ, становятся темой горячих обсуждений. К сожалению, в подобных дискуссиях люди зачастую опираются на воображение и идеи из научной фантастики, а не на реальность. IEEE, крупнейшее в мире объединение инженеров, намерен поучаствовать в выработке решений, которые станут основой для мирного существования людей и машин. При этом организация будет опираться на научные факты и опыт участников, а не на домыслы.

    Чтобы поддержать благополучие людей в мире разумных машин, эксперты IEEE представили проект трех этических стандартов развития ИИ. Они включают в себя следующие пункты:

    1. Стандарт для этического влияния роботизированных и интеллектуальных систем

    В этом стандарте рассматриваются действия ИИ, скрыто или явно влияющие на поведение и эмоции человека. Чтобы роботы придерживались в этом вопросе общепринятой этики и принципов морали, инженеры и философы должны совместно работать при разработке подобных систем.

    2. Стандарт отказоустойчивости

    Роботизированные системы в процессе работы потенциально могут нанести вред людям и окружающей среде. Необходимо внедрить стандарт для создания эффективных мер безопасности, снижающих риск ошибок, и безопасного прекращения эксплуатации скомпрометированных систем. Этот стандарт устанавливает четкие процедуры оценки, тестирования и сертификации отказоустойчивости роботизированных систем.

    3. Стандарт для влияния ИИ на благосостояние общества

    Создатели ИИ — программисты, инженеры, технологи — должны учитывать, как произведенные ими устройства изменят благосостояние людей с точки зрения производительности труда и экономического роста. В этом стандарте определяется, какие показатели человеческого благосостояния необходимо принимать в расчет при внедрении тех или иных интеллектуальных систем. Это обеспечит основу для согласования данных между различными специалистами.

    Инф. finance.ua

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