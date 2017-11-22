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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • За 9 месяцев в Украине принято в эксплуатацию почти 7 млн ​​квадратных метров жилья
    Опубликовано: 2017-11-22 16:30:12

    В январе-сентябре 2017 года в Украине принято в эксплуатацию 6889,3 тыс. Кв. метров общей площади жилья. Это на 21,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает УНН.
    "В январе-сентябре этого года уже принято в эксплуатацию почти 7 млн ​​кв. метров жилья. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Надеюсь, что по итогам этого года как минимум падения по сравнению с прошлым не будет ", - сказал он.
    Так, 58,6% от общей площади принятого в эксплуатацию жилья было введено в многоквартирных домах, 40,9% - в частных домах и 0,5% - в общежитиях.
    Напомним, по мнению экспертов на рынке первичной недвижимости сейчас достаточно суровая конкуренция, что связано со значительным количеством предложений. Однако, эксперты по недвижимости советуют тщательно подходить к подбору застройщика, у которого инвестор планирует покупать жилье. В первую очередь следует обратить внимание на репутацию застройщика - были у него уже успешно реализованные проекты. Также эксперты не советуют рисковать и покупать жилье по цене квадратного метра существенно ниже средней рыночной стоимости.
    Как пояснил председатель правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, 60% цены квадратного метра составляет стоимость стройматериалов.
    "60% цены квадратного метра - это стоимость стройматериалов. Учитывая то, что они закупаются за доллары, дальнейшее ценообразование будет зависеть именно от поведения курса, а также инфляции. "Киевгорстрой" заинтересован в том, чтобы как можно большее количество людей могло приобрести собственное жилье. Поэтому сейчас мы внедряем всевозможные программы сотрудничества с банками, рассрочки ", - рассказал И.Кушнир.
    По его словам, уже работает ипотечное кредитование под 5% годовых от Кристалбанка, и аналогичная программа с Украгазбанк под 7%.

    Петро Ивасюк

    Источник: УНН

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