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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • НКРЭКУ предлагает повысить цену на уголь для ТЭС на 25%
    Опубликовано: 2017-11-22 14:45:05

    Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг хочет повысить тариф тепловой генерации в 2018 году на 25%.

    Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг объявила о планах повысить тариф тепловой генерации на 25% или на 12,5 млрд грн на 2018 г. Об этом, ссылаясь на повестку дня НКРЭКУ сообщает в Facebook Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг.

    В материалах НКРЭУ к заседанию по пересмотру оптовой цены электроэнергии на 2018 г., которое запланировано на 23 ноября, цену угля в тарифах планируется увеличить с $66/т до $82,4/т.

    Также стоимость фрахта (транспортировки морем и перевалка в порту) угля из порта Роттердам в Украину регулятор планирует увеличить на 28,5% до почти $19/т.

    "Учитывая, что в следующем году в Украине будет сожжено около 25 млн т угля, такое повышение даст тепловой генерации дополнительно более $475 млн, или более 12,5 млрд грн. Более 75% тепловой генерации владеет компания ДТЭК Рината Ахметова, не более 15% контролирует ПАО Центрэнерго, а остальные (менее 10%) - ПАО Донбассэнерго", - сообщили в Ассоциации.

    Как сообщалось, ранее цены на уголь предлагало повысить Министерство энергетики и угольной промышленности.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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