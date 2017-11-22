Приставка Nintendo обошла iPhone X в рейтинге гаджетов года

Лучшим гаджетом 2017 года по версии Time стала игровая приставка Nintendo Switch.

Издание Time составило рейтинг лучших гаджетов года, первую строчку в котором заняла игровая приставка Switch японской компании Nintendo.

Nintendo Switch состоит из планшета с 6,2-дюймовым экраном и двумя беспроводными контроллерами Joy-Con. Издание отмечает, что приставка сочетает в себе качества и стационарного, и мобильного игрового гаджета.

На втором месте - iPhone X от компании Apple. По мнению экспертов журнала, этот гаджет достаточно дорог (от $999 в США и 38 тыс. грн в Украине), а часть его технологий ранее уже были ранее представлены у устройств, работающих на Android.

На третьей строчке - ноутбук Microsoft Surface Laptop. Издание отметило выдающийся дизайн гаджета и экономность в расходовании энергии.

Четвертую и пятую строчки заняли квадрокоптер DJI Spark и смартфон Samsung Galaxy S8.

В топ-10 гаджетов также вошли, в порядке убывания мест:

- приставка Super Nintendo Entertainment System (SNES) Classic;

- колонки Amazon Echo (second generation);

- приставка Xbox One X;

- умные часы Apple Watch 3;

- фотоаппарат Sony Alpha A7R III.

Ранее сообщалось, что пользователи обнаружили очередной недостаток у iPhone X.

ЛIГАБiзнесIнформ