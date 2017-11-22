Крупнейший производитель курятины может купить еще два завода в ЕС

Юрий Косюк заявил, что намерен приобрести еще несколько заводов в Европе.

Компания "Мироновский хлебопродукт" рассматривает несколько вариантов приобретения заводов в Европе.

Об этом сегодня заявил во время пресс-конференции владелец компании Юрий Косюк, отвечая на вопрос журналиста Latifundist.com.

"У нас в фокусе несколько стран, где мы можем купить производства. Не нужно "ударяться" только в Польшу. А что с заводами во Франции, в Германии, которые мы сейчас смотрим и в Англии? Они все в переговорном процессе. Мы смотрим на Европу", — пояснил он.

При этом, по словам бизнесмена, глобальная экспортная ставка именно на Европу для агрохолдинга не является ключевой.

"Нельзя концентрироваться только на ЕС. Он хороший потребитель, большой. Но мы хотим немного диверсифицировать поставки продукции и рынки. Поэтому активно смотрим на Африку, Ближний Восток и Азию. Вроде уже пошли уступки, чтобы мы смогли экспортировать в Китай не только лапы, но и другие части птицы и тушку в целом. Ведь Китай наконец снял ограничения на поставки птицы из-за куриного гриппа", — отметил владелец МХП.

Отметим, что недавно в МХП заявляли о приобретении третьего завода в Европе. В планах компании также наладить производство мясных полуфабрикатов для европейского рынка. "Такой продукт как мясные полуфабрикаты востребован на рынке ЕС. Нам интересно приобретение небольшого завода, который будет производить полуфабрикаты из украинской курятины для европейского рынка. Таким образом, мы хотим углубить переработку мяса. Нам потенциально интересно сотрудничество с европейскими торговыми сетями — мы готовы производить продукцию под их private label", — говорит начальник отдела по работе с инвесторами МХП Анастасия Соботюк.

В 2016 году МХП запустил завод по переработке мяса птицы в Нидерландах, инвестиции в проект составили $3,5 млн. В 2017 году компания в сотрудничестве с европейским дистрибьютором основала мясоперерабатывающий завод в Словакии. Объем инвестиций — около $3 млн.

Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% — до $1,135 млрд.

Инф. delo.ua