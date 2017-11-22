Лечение гельминтоза народными средствами.

Самыми распространенными видами паразитов при гельминтозе являются аскариды, острицы и солитер. При серьезном течении этого заболевания лучше сразу обратиться к инфекционисту. Если у вас развивается только стадия личинок, то с этим отлично справится народная медицина. Так же регулярно рекомендуется проведение профилактики гельминтоза народными средствами.

Гельминты (в просторечии глисты) - общее название червей-паразитов, чья жизнедеятельность возможна в организмах человека, животных или растений, вызывающих гельминтозы.

По данным ВОЗ, каждый год приблизительно каждый второй человек на планете заражается одним из трёх основных видов гельминтов, что приводит к аскаридозу (1,2 млрд чел.), анкилостомозу (900 млн.) и трихоцефалезу (до 700 млн.)[1].

Здесь приведены самые полезные и эффективные способы лечения и профилактики глистов:

1.Отличное средство от аскаридоза. Натереть на терке чеснок и хрен. Две столовых ложки этой смеси залить 0,5 л. водки. В течение недели настаивать смесь в шкафу. Затем полученную смесь процедить и пить 3 раза в сутки, за полчаса до еды, 1 ст. ложку настойки.

2.Измельченную луковицу залить 1 стаканом крутого кипятка и настоять 9часов. Процедить через сито и принимать настой ежедневно по пол стакана.

3.Периодически употреблять в пищу чеснок.

4.Смешать часть измельченной ромашки с таким же количеством полыни горькой, пижмой обыкновенной и порошком корня девясила. Сухую смесь надо принимать каждые 2 часа по 5 столовых ложек в течении трех дней. Смесь можно запить водой.

5.Очень хорошо помогает от паразитов тыквенное семя. Очищенные семечки растирают в порошок и съедают перед завтраком по 5 ст. ложек.

6.Врач – паразитолог Алла Корзан рекомендует в качестве народного средства выводить паразиты лисичками. Предлагается сделать такую настойку. Мелко порвать пол килограмма лисичек, сложить их в литровую банку и залить пол литром водки. Настаивать смесь в течение недели вдали от солнечных лучей в теплом месте. Принимать следует настойку 2 раза в сутки по 1 ст. ложке перед завтраком и обедом.

7.Смочить в керосине сахар-рафинад и съесть 2 кусочка перед обедом. Повторить через 6 часов. Это средство отлично очищает организм от яиц гельминтов.

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