650 миллионов страдают от жажды

Около 650 миллионов жителей планеты, то есть 1 из 10 людей, не имеют доступа к безопасной питьевой воде, подвергаясь риску тяжелых инфекционных заболеваний и преждевременной смерти.

Грязная вода и ужасные санитарные условия в различных регионах мира каждый день убивают около 900 детей младше 5 лет.

Такова удручающая статистика, обнародованная ООН накануне Всемирного для водных ресурсов, отмечаемого 22 марта.

По данных экспертов, лишь менее 1% всей воды на планете могут быть использованы человеком, однако этого количества должно быть достаточно, чтобы напоить все население Земли, если разумно использовать ценный природный ресурс.

«У нас достаточно воды для каждого, но сегодня доступ к чистой воде в той или иной мере является проблемой для 1/3 населения планеты. Проблема в неравномерном распределении водных ресурсов в местах наибольшего сосредоточения людей, а также в ее нерациональном использовании», - говорит Майкл Тиборис (Michael Tiboris), эксперт Чикагского совета по глобальным проблемам.

Мировому сообществу стоит обратить внимание на неравенство в доступе к чистой питьевой воде. К сожалению, в развивающихся странах все еще встречаются ситуации, когда жители одного населенного пункта пользуются чистой проточной водой, а жители соседних бедствующих поселений живут в грязи и антисанитарии.

Дефицитом воды считается показатель потребления чистой воды ниже 1700 кубометров на человека в год. Уровень ниже 1000 кубометров на человека в год – это острая нехватка воды.

Как ни прискорбно, но в век колонизации Марса и нанотехнологий в условиях дефицита питьевой воды живут практически все страны Африки, обширные территории Мексики, Индии и Китая, многие государства Латинской Америки, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также часть Австралии

medbe.ru