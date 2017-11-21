Лечение остеопороза стволовыми клетками

Одна-единственная инъекция стволовых клеток в будущем сможет полностью восстанавливать нормальную структуру костной ткани у больных остеопорозом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Об успешных экспериментах по лечению остеопороза стволовыми клетками сообщается в последнем номере журнала Stem Cells Translational Medicine.

Около 200 миллионов человек в мире живут с остеопорозом.

Остеопороз принято подразделять на 1, 2 и 3 тип. Первые два – это первичный остеопороз, а тип 3 – вторичный, то есть вызванный другими заболеваниями.

При 1 типе речь идет о стремительной потере костной массы в результате снижения уровня эстрогена (у женщин) или тестостерона (у мужчин) при климаксе. Большинство страдает именно этим типом остеопороза, причем у женщин он встречается в несколько раз чаще.

К остеопорозу 2 типа склонны и женщины, и мужчины. Заболевание развивается после 70-75 лет и является результатом дефицита кальция и витамина D. Ведущую роль в развитии болезни играет снижение способности почек синтезировать 1,25-дигидроксивитамин D3, или кальцитриол.

При остеопорозе 2 типа крайне высок риск переломов, последующей инвалидизации и смерти больных. Этот тип остеопороза становится причиной 8,9 миллионов переломов ежегодно (преимущественно переломов бедра).

На данный момент для лечения остеопороза 2 типа используется единственный препарат (кальцитриол), а его эффект ограничен.

Стволовые клетки вместо кальцитриола

Мезенхимальные стволовые клетки представляют собой клетки-предшественники, которые способны трансформироваться в зрелые клетки различных тканей. Эти удивительные клетки открыли в 60-х годах сотрудники Университета Торонто (Канада), и с тех пор интерес к ним только растет.

«Мезенхимальные стволовые клетки (MSC) – это неоднородная популяция предшественников, которые могут становиться клетками костной ткани, и которые можно пересаживать от одного организма другому без обязательного совпадения и без риска отторжения», - говорит профессор Уильям Стэнфорд (William Stanford).

Профессор Стэнфорд и его коллеги из Университета Торонто и Городской больницы Оттавы ранее уже доказали связь между дефектами в мезенхимальных стволовых клетках и остеопорозом.

Теперь настало время для следующего логичного шага: они решили ввести старым мышам здоровые стволовые клетки и проверить, смогут ли те вылечить остеопороз.

Эксперимент прошел удачно. Через 6 месяцев после инъекции (а это ¼ короткой мышиной жизни) на месте истонченных ломких костей оказалась здоровая и крепкая молодая костная ткань!

«Мы надеялись на некоторое улучшение. Но наш ждал приятный сюрприз: на месте хрупкой «коралловой» архитектуры пораженных остеопорозом костей мы увидели совершенно здоровую ткань», - делится впечатлениями соавтор исследования профессор Джон Давьес (John Davies).

Ученые рассчитывают, что уже через лет пять мезенхимальные стволовые клетки можно будет испытать на людях и внедрить в практику лечения сенильного остеопороза.



medbe.ru