Грудное вскармливание повышает успеваемость в школе Опубликовано: В то время как о благотворном влиянии грудного вскармливания на здоровье известно очень много, о его воздействии на дальнейшее образование детей узнали впервые. «Мы сравнивали пары детей, один из них бы на грудном вскармливании, а другой на искусственном, или пары в которых продолжительность грудного вскармливания была различной – и получили убедительные доказательства того, что, что у детей, вскормленных грудью оценки в школе выше, а также выше шанс поступить в ВУЗ», - рассказал соавтор исследования, профессор Вашингтонского Университета Джозеф Сабия (Joseph Sabia).



Поскольку выборка включала очень разных подростков, ученые исключили из исследования такой фактор как социально экономический статус. Доклад опубликован в июньском выпуске журнала Journal of Human Capital. Для отчета Сабия и его коллега, профессор Университета Колорадо, Дэниэл Рис использовали данные Национального лонгитютного исследования здоровья подростков. Они проанализировали истории вскармливания 126 детей из 59 семей, кроме того, относительно 191 ребенка из 90 семей были получены отчеты об успеваемости в школе и ВУЗе.



«Если вы вскормлены грудью, средний балл в школе у вас вырастает весьма существенно, и вероятность того, что вы поступите в ВУЗ растет», - говорит Рис. Каждый месяц вскармливания грудью поднимает ваш средний балл на 1%, а вероятность поступления в ВУЗ на 2%, уточняет Рис. «Мы выяснили, что более половины выявленных эффектов грудного вскармливания на успеваемость можно связать с улучшениями когнитивных функций и здоровья», - говорит Сабия. «Из чего мы делаем вывод, что улучшения когнитивных функций и здоровья могут быть ключом к понимаю влияния грудного вскармливания на академическую успеваемость», - заключает эксперт health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

