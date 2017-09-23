Детские сухие завтраки не так полезны Опубликовано: Детские сухие завтраки довольно известных марок содержат до 2% соли и до 55% сахара, что неприемлемо для постоянного использования в детском рационе. Об этом сообщают специалисты кафедры товароведения и экспертизы пищевых продуктов Киевского национального торгово-экономического университета.



Руководитель проекта Европейского Союза и программы развития ООН "Сообщество потребителей и общественных организаций" Клавдия Максименко заявляет, что многие сухие завтраки не такие уж и суперполезные для детей, как считалось ранее. Утверждается повсюду, что сухие завтраки относятся к продуктам здорового питания, которые обогащены витаминами и минералами. Но избыток соли и сахара особенно детям может сильно навредить.



Клавдия Максименко утверждает, что беда этих сухих завтраков в том, что они не содержат достаточное количество калорий. Школьнику необходимо с утра получать 500 калорий, чтобы хорошо себя чувствовать до обеда. Сухие же завтраки обеспечивают энергетической потребностью всего лишь на 29-39% от должной нормы.

К тому же в завтраках обнаружено очень малое количество витаминов и бедный комплекс минералов. Также ни один из производителей не указывает на упаковке наличие пищевых добавок мод маркировкой Е, хотя они там есть. При этом в завтраках помимо зерновой основы много красителей, амортизаторов, эмульгаторов health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

