У пациентов с выраженным периодонтитом повышен уровень С-реактивного белка Опубликовано: У пациентов с выраженным периодонтитом повышен уровень С-реактивного белка, сообщается в выпуске Archives of Internal Medicine .

Таковы результаты анализа данных 5552 участников исследования ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities). Всем пациентам (возраст от 52 до 74 лет) проводилось обследование полости рта. Если как минимум для 30% зубов глубина десневых «карманов» была не менее 4 мм, периодонтит считался выраженным. Затем д-ром Gary D. Slade и его коллегами (Центр стоматологической и общесоматической патологии) изучалась связь между патологией периодонта и сывороточной концентрацией С-реактивного белка (СРБ)



У лиц с выраженным периодонтитом уровень СРБ оказался приблизительно на треть выше, чем у пациентов с менее тяжелым поражением периодонта: 7.6 мг/л против 5.7 мг/л, соответственно.



При мультивариационном анализе, с поправкой на возраст, пол, наличие диабета, статус курения, прием нестероидных противовоспалительных препаратов, оказалось, что связь между периодонтитом и уровнем СРБ зависит и от индекса массы тела (ИМТ). При ИМТ=20 средняя концентрация СРБ колебалась от 7.5 мг/л до 3.6 мг/л, в зависимости от тяжести периодонтита. При более высоких значениях ИМТ эта связь ослабевала, а при ИМТ 35 и выше утрачивала статистическую значимость.



Высокий уровень СРБ является известным фактором сердечно-сосудистого риска. Этот маркер системного воспаления может быть реактантом острой фазы при скрыто текущей инфекционной патологии, например, периодонтите.



Согласно исследованию ARIC, на сывороточную концентрацию СРБ у лиц зрелого возраста влияют наличие периодонтита и величина ИМТ. Следовательно, клиницистам следует помнить и о возможных «стоматологических» причинах повышения СРБ.

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