У пациентов с выраженным периодонтитом повышен уровень
Таковы результаты анализа данных 5552 участников исследования ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities). Всем пациентам (возраст от 52 до 74 лет) проводилось обследование полости рта. Если как минимум для 30% зубов глубина десневых «карманов» была не менее 4 мм, периодонтит считался выраженным. Затем
У лиц с выраженным периодонтитом уровень СРБ оказался приблизительно на треть выше, чем у пациентов с менее тяжелым поражением периодонта: 7.6 мг/л против 5.7 мг/л, соответственно.
При мультивариационном анализе, с поправкой на возраст, пол, наличие диабета, статус курения, прием нестероидных противовоспалительных препаратов, оказалось, что связь между периодонтитом и уровнем СРБ зависит и от индекса массы тела (ИМТ). При ИМТ=20 средняя концентрация СРБ колебалась от 7.5 мг/л до 3.6 мг/л, в зависимости от тяжести периодонтита. При более высоких значениях ИМТ эта связь ослабевала, а при ИМТ 35 и выше утрачивала статистическую значимость.
Высокий уровень СРБ является известным фактором
Согласно исследованию ARIC, на сывороточную концентрацию СРБ у лиц зрелого возраста влияют наличие периодонтита и величина ИМТ. Следовательно, клиницистам следует помнить и о возможных «стоматологических» причинах повышения СРБ.