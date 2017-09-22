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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ошибки врачей связаны с названиями препаратов
    Опубликовано: 2017-09-22 17:44:17

    FDA планирует провести собрание, на котором будет обсуждаться проблема врачебных ошибок, связанных с похожими наименованиями лекарственных препаратов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Основной целью заседания является обсуждение рекомендаций Департамента здравоохранения США. В документе сказано, что фармацевтические компании должны тестировать названия новых препаратов на предмет возможных недоразумений перед выводом продукции на рынок. Комментарии, высказанные в результате обсуждения этого вопроса, будут использованы при разработке нового руководства.

    «Это собрание необходимо для проведения открытой дискуссии между представителями фармацевтической отрасли, специалистов из области медицины, потребителей и всех заинтересованных лиц», – сообщают представители FDA.

    На встрече будет обсуждаться, насколько существующие методы оценки названий препаратов соответствуют текущей ситуации, каким образом можно эффективно предотвратить возможное сходство между названиями торговых марок и необходимо ли вводить различия между рецептурными и безрецептурными препаратами.

    medicus.ru

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