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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина импортировала 7,8 миллиарда кубов газа из 10 стран Европы – Госстат
    Опубликовано: 2017-09-22 18:00:44

    Украина в январе-июле 2017 года импортировала 7,797 миллиарда кубометров природного газа на общую сумму 1,776 миллиарда долларов, сообщает Государственная служба статистики.

    Согласно сообщению, зарегистрированные в Австрии компании импортировали 26,1 миллиона кубометров газа стоимостью 6,2 миллиона долларов, трейдеры из Великобритании – 313 миллионов кубометров на 73,1 миллиона долларов, из Италии – 10,2 миллиона кубометров на 2,2 миллиона долларов, из Люксембурга – 88,8 миллиона кубометров на 19,2 миллиона долларов, из Германии – 2,5 миллиарда кубометров на 572,7 миллиона долларов, из Польши – 727,5 миллиона кубометров на 157,4 миллиона долларов, из Словакии – 50,4 миллиона кубометров на 11,6 миллиона долларов, из Венгрии – 209,4 миллиона кубометров на 45,1 миллиона долларов из Чехии – 7,7 миллиона кубометров на 1,8 миллиона долларов и из Швейцарии – 3,2 миллиарда кубометров на 732,7 миллиона долларов.

    Как сообщалось, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у “Газпрома”. В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом – до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации. В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в частности, из Словакии – 9,1 миллиарда кубометров, Венгрии – 1 миллиард кубометров и Польши – 1 миллиард кубометров.

    Инф. finance.ua

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